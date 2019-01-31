'Tecavüz marşı' davasında 9 maddelik uzlaşma şartı

ANTALYA 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar A.K. ve E.S. ile Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği avukatları katıldı. Sanık A.K., stat hoparlöründen çaldıkları şarkıda kadınları aşağılamak gibi bir kastı olmadığını belirterek, "Bu duruma düştüğüm için çok üzgünüm" dedi. Mahkeme hakiminin davayı karara bağlayacağını bildirmesinin ardından kadın derneklerinin avukatları, sanıklarla uzlaşmak istediklerini belirterek, süre istedi. Mahkeme hakimi de talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.

UZLAŞMA MADDELERİ

Duruşma sonunda gazetecilere konuşan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği vekili Aylin Onursev, daha önce Antalyaspor Kulübü'ne sundukları uzlaşma maddelerini şöyle sıraladı:



1. Kulüp medya organları ve yayınlarında, sporda cinsiyetçi şiddetin önlenmesine yönelik bilinçlendirici ve farkındalık arttırıcı program ve sayfalar hazırlanmalıdır.



2. Kadınların kulüp yönetimlerinde bulunması teşvik edilmelidir.



3. Sporda kadın branşları artırılmalıdır.



4. Cinsiyetçi ve homofobik şiddet içeren tezahüratlarda bulunan taraftarlara yönelik caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.



5. Stadyumlardan anonsların, maçlardan önce kulüpler tarafından taraftarlara atılan SMS'lerin homofobik şiddet diliyle, ayrımcılıkla mücadeleyi içine alan toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alan şekilde tasarlanması gerekmektedir.



6. Sporcuların maç öncesi taşıyacağı pankartların, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan sloganlardan seçimine dikkat edilmesine özel önem verilmesi, tribünlerde küfür ve şiddettin azalmasını sağlayacaktır.



7. Taraftarlara, stadyumlarda cinsiyet eşitliğini ve homofobik şiddet diliyle, ayrımcılıkla mücadeleci broşürler dağıtılmalıdır.



8. Sporculara yönelik farkındalık eğitimleri verilmelidir.



9. Yöneticilere ve kulüp çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimleri verilmelidir.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Antalya Stadı'nda 5 Şubat 2016 tarihinde Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonunda, stat hoparlöründen, internette tecavüz marşı olarak da isimlendirilen John Carpenter'ın 'The End' şarkısı çalındı. Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile Cinsel Suçla Şiddetle Mücadele Derneği olaya tepki göstererek, Antalyaspor Kulübü hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulübün 2 görevlisi hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'suç işlemeye tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 1,5 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.