Tebrik ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Alanyalı başkanı Mevlüt Uysal'a tebrik ziyaretleri sürüyor. Aslen Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nden olan ve Başakşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından 27 Eylül'de meclisin oy çokluğu ile İBB Başkanı seçilen Mevlüt Uysal, AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AKP İstanbul Kurucu İlçe Başkanları’nı makamında ağırladı. AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'yi de misafir eden Uysal, "Sayın Bürge'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Öte yandan, Prof. Abdülkadir Karahan'ın eşi ve 24. Dönem AKP Milletvekili Zeynep Karahanuslu'nun annesi Süreyya Karahanuslu'nun vefatı nedeniyle Karahanuslu ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.