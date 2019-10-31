TCG Bora Alanya’da
TCG Bora, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Alanya Limanı’na demir attı
GÜNCEL 29.10.2019, 22:05 29.10.2019, 23:23
TCG Bora, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Alanya Limanı’na demir attı. Deniz Kuvvetlerinin en hızlı hücum botu olma özelliğini taşıyan savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı. TCG Bora, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emri doğrultusunda geldiği Alanya'da vatandaşların adeta akınına uğradı. Gemide görevli rütbeli personel, ziyaretçilere savaş gemisinin teknik özellikleri ile ilgili bilgiler verdi. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar izin verilen alanlarda fotoğraf çektirdi.
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