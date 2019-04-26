TBMM’ye ötanazi için başvurdu! İşte gelen cevap...

ISPARTA'DA yaşayan C.E. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, hasta olduğunu ve kendisine ötanazi uygulanmasını talep etti. Bu hakkın verilmemesi halinde ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını istedi. Dilekçe Komisyonu, başvuruyu işleme alarak mevzuat kriterlerini sıraladı. Mevzuattaki, “Ötanazi yasağı” başlıklı hükme değinen komisyon, “Ötanazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez” dedi.

"VALİLİĞİN İŞİ"

C.E.’nin talebinin, anayasa başta olmak üzere mevzuatta değişiklik ve yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektirdiğini dile getirerek, “dilekçenin görüşülemeyeceğine” hükmetti.

Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının sonlandırılması konusunda ise, yine mevzuat hükümlerine atıfta bulundu. Komisyon, “Vatandaşlıktan çıkarılmaya ilişkin istemin, ilgili valiliklerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’nin yetki ve görev alanına girdiğine” dikkat çekti.