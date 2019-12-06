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TBMM'de kabul edildi! Emniyette büyük değişim

İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre; "Özel Güvenlik Denetleme Başkanı" ile "Özel Harekat Başkanı" görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek.

GÜNCEL 06.12.2019, 07:18
TBMM'de kabul edildi! Emniyette büyük değişim
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifine göre, 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.

Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek. Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan "45 yaşından gün almama" şartı kaldırılacak. Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek. İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

BAŞKAN VE MÜDÜRLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Kanuna göre, "Özel Güvenlik Denetleme Başkanı" ile "Özel Harekat Başkanı" görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek. Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki 1. sınıf emniyet müdürleri "başkan", ikinci meslek derecesindeki 1. sınıf emniyet müdürleri "başkan yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek. 2. sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personel "şube müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

2. sınıf emniyet müdürünün "ilçe emniyet müdürü" olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan 3. sınıf emniyet müdürü, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak görev alacak. 2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

45 YAŞINDAN GÜN ALMAMA ŞARTI KALDIRILIYOR

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına, rütbelere terfiler ise liyakata göre yapılacak. Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan "45 yaşından gün almama" şartı kaldırılacak.

5 YILDA TERFİ EDEMEYENLER EMEKLİYE SEV EDİLECEK

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. "Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilme" düzenlemesini öngören teklife göre, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayıyla 2'şer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.

ÖDÜLLER

Kanun, "para mükafatında" değişiklik yapıyor. Emniyet personeli, para mükafatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek.

Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek.

Verilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirenlere, İçişleri Bakanı tarafından "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" verilebilecek.

7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katına kadar, yaşamını ortaya koyanlara 12 katına kadar para ödülü verilecek. Uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

BAŞKA İLLERE GÖREVLENDİRME

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Kanun, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin maddeyi de yürürlükten kaldırıyor.

KAYBOLAN VE ALIKONULAN PERSONELİN AİLESİNE YARDIM

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

A VE B GRUBU AMİRLİK

Polis Akademisinden mezun amirlerle memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak, üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, "Komiser Yardımcılığı" rütbesine atanacak.

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının 10 binde 35'i, 2. Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının 10 binde 50'si olarak uygulanacak.

#TBMM #Emniyet #değişim
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