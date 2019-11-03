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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 2020 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlıyor. Bu hafta ayrıca Genel Kurul'da, av yasağına uymayanlara ağır yaptırımların getirildiği, 'Su Ürünleri Kanunu'nda' değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek

GÜNCEL 03.11.2019, 13:17
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
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TBMM, 6 Kasım Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine 'Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile 'Sayıştay Raporları' üzerindeki görüşmelerle başlayacak. Komisyondaki bütçe görüşmeleri kasım ayı süresince devam edecek. 7 Kasım Perşembe günü TBMM bütçesi, 8 Kasım Cuma günü de Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Ayrıca Genel Kurulda, salı günü görüşmeleri yarım kalan 'Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine devam edilecek. Teklifle; ruhsatsız ticari balık avcılığına ve balık avlarken ışık kullanmaya 50 bin TL para cezası geliyor. Akarsu yatağına ağ kurmak ve bakanlıktan izinsiz su ürünü tesisi kurmanın da cezaları, hatırı sayılır bir seviyeye gelecek. Amatör balıkçılar ise kuralları ihlal etmeleri durumunda 500 TL para cezasına çarptırılacak. Avcılığa ve izinsiz su ürünleri tesisi kurmaya getirilen cezalar ise 250 TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu ise UNICEF yetkilileri, Çocuk Hakları Danışma Kurulu ve İl Çocuk Hakları Komite üyelerini dinleyecek.

SİLİVRİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI İNCELEME RAPORU GÖRÜŞÜLECEK

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu 7 Kasım Perşembe günü toplanarak, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporunu ele alacak.

NÖBETÇİ BAKAN UYGULAMASI

Genel Kurulun çalıştığı, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Meclis'e gelen 'nöbetçi  bakan' uygulaması devam ediyor. Salı günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Turhan meclise gelecek. Nöbetçi bakanlar, Meclis'te kendileri için tahsis edilen odada milletvekillerini dinleyecek.

'RABİA NAZ KOMİSYONU' GİRESUN'A GİDECEK

Bu hafta, 'Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu' Giresun'a gidecek. Komisyon, 13 Nisan'da Giresun'un Eynesi İlçesi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili incelemelerde bulunacak. Komisyon başta baba Şaban Vatan olmak üzere emniyet görevlileri ve avukatlarla görüşecek.

Öte yandan, AK Parti grubunun bölümler halinde milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantılar bu hafta da devam edecek. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları Salı günü yapılacak.

#Türkiye Büyük Millet Meclisi #Bütçe maratonu
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