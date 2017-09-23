TBMM'de 92 yıl sonra bir ilk! Meclis Başkanı fraksız

TBMM, 15 Temmuz özel oturumundan 70 gün sonra Irak ve Suriye tezkereleri için toplandı.
MECLİS BAŞKANI İLK KEZ FRAKSIZ
Oturumda Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın frak giymemesi dikkat çekti.
YENİ İÇTÜZÜK'TE ZORUNLULUK KALKTI
Bilindiği üzere, geçtimiz temmuz ayında AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve geçirdiği içtüzük değişikliğiyle Meclis Başkanı'nın frak giyme zorunluluğu kalkmıştı.
İşte Meclis'teki o görüntü;
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