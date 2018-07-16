TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
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TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor.
 
Ziyaretler kapsamında Yıldırım, TBMM'deki makamında Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan  Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Diyanet İşleri  Başkanı Ali Erbaş'ı da kabul etti.
Yıldırım ayrıca İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Grup  Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile de bir araya geldi.
 
Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.
 

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