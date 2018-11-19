TBMM Başkanı Yıldırım aracını durdurup kazazedelerle ilgilendi

 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracından inerek yaralılarla ilgilendi. 

TBMM Başkanı Yıldırım aracını durdurup kazazedelerle ilgilendi
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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni ve Burdur Valiliğini ziyaretinin ardından karayoluyla Antalya'ya hareket eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 4 yaralıya 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Makam aracını durduran Yıldırım, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alıp, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. 
Antalya'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret eden Yıldırım, Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarete Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. 

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