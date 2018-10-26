TBF Başkanı Alanya'ya öfke kustu

Yasin ARAZ

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Konyalı Erol Küçükbakırcı'nın Alanya öfkesi dinmiyor. TBF Mali Genel Kurulu'nda Alanya'ya ilişkin yine saldırgan bir tavır sergileyen Küçükbakırcı'nın "Alanya'da sürekli beni eleştiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Alanya'yı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Koyun' dediği için koyduk. Yoksa Alanya'ya yüzümüzü dönmeyiz" dediği ileri sürüldü. Küçükbakırcı, bu sözleriyle yine eleştirilerin hedefi oldu ve Alanya'dan tepki yağdı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter üzerinden Küçükbakırcı ile ilgili "Ankara’da yapılan TBF Mali Genel Kurulu'nda Alanya’ya yine dil uzatan federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı’yı kınıyorum. Bırakın Alanya’yı da işinize odaklanın. Sayenizde bisiklet sporunda kazandıklarımızı bir bir geri veriyoruz" mesajını paylaştı.

'MÜFTÜOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDILAR'

Alanya Belediyesi eski Meclis Üyesi ve TBF Delegesi Cemal Palamutçu, kongrede yaşananları Yeni Alanya'ya anlattı. Palamutçu "Küçükbakırcı'da Alanya fobisi oluşmuş. Bir önceki TBF Başkanı sayın Emin Müftüoğlu'nun Alanyalı olması ve başarılı projelere imza atması kendisini onun gölgesinde bıraktığı için saldırma yolunu tercih ediyor. Federasyon başkanı olduğu ilk dönemde 'Alanya'da da projeler yaptım, Alanya’yı öksüz bıraktı demesinler diye Alanya’ya özen gösterdim ama hep beni eleştirdiler' diyor. Bu kendi yaptığı işlerin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Avrupa ve dünya başarıları yok, bunu da saldırganlıkla örtmeye çalışıyor.

'TÜRK BİSİKLETİNİ MÜFTÜOĞLU PARLATTI'

Tam anlamıyla Alanya’yı unutturmak istiyor. Kendisinden önceki yöneticileri yok saymak istiyor. Başka çabası yok. Türk bisikleti Emin Müftüoğlu'yla birlikte tozlu raflardan çıkarılıp, parlak bir hale gelmişti. Şimdi kazanılan bütün haklar gittiği gibi bir de karalama var. Kendilerini ibra anlamında savunmak için saldırı yapıyorlar. Türk bisikletçiliğini yok ediyorlar. Başarısızlıkla geldiler, başarısızlıkla gidecekler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 23:37