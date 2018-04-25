Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
109462
ALTIN
173.057
DOLAR
4.0631
STERLİN
5.6670
EURO
4.9579
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Karatay'dan yeni çıkış! Sağlıklı bildiğimiz içecek alkolden farksızmış
Karatay'dan yeni çıkış!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak

Tatilciler dikkat! Uçak bileti fiyatında tavan delindi

4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Özellikle Antalya ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören noktalara yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi

Tatilciler dikkat! Uçak bileti fiyatında tavan delindi

4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Özellikle Antalya ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören noktalara yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:16
Tatilciler dikkat! Uçak bileti fiyatında tavan delindi
banner404

SALI gününe denk gelen ve 1 günlük izinle 4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı, uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Antalya, Alanya, İzmir ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören uçuş noktalarında ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Tatilin başladığı 27 Nisan Cuma günü yapılacak bazı uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatları bile 600 TL'ye yaklaştı. Oysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) bu yıl için belirlediği, ekonomi sınıfında geçerli tek yön tavan fiyat 352 TL.

EN PAHALI UÇUŞ BODRUM VE DALAMAN'A

Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre 27 Nisan Cuma günü tatile çıkan birinin Antalya'ya gitmek için ödeyeceği tek yön bilet fiyatı 560 TL'ye kadar yükseldi. Bodrum'a ve Dalaman'a en pahalı uçuş bileti 580 TL olurken, İzmir'e tek yön uçuş için ödenmesi gereken tutar 347 TL'yi buldu. Söz konusu güzergâhlara yapılacak uçuşlarda en ucuz biletlerin fiyatları yüzde 220'ye varan oranlarda zamlandı. En pahalı biletlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 70'lere ulaştı. 23 Nisan'ın pazartesi gününe denk gelmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilde de en çok Ege Bölgesi ilgi görmüş, Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı'na uçuşlarda bilet fiyatları üçe katlanmıştı.

HAVADA FİYATLAR 600 TL'YE YAKLAŞTI


TAVAN UYGULAMASI 5 YILDIR SÜRÜYOR

2013 yılında iç hatlarda tek yönde 299 TL olarak uygulanmaya başlanan tavan fiyat, 2014'te 309 TL'ye çıkmıştı. 2017 yılında 352 liraya yükseltilen tavan fiyat bu yıl da aynı tutarda uygulanıyor. 5 yıldır devam eden tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için hayata geçirilmişti. Tavan fiyatın seviyesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirleniyor.

FİYAT FARKI YÜZDE 220'YI BULUYOR

1 Mayıs'ta Ege ve Akdeniz kıyılarında tatil yapmak isteyenler uçak biletleri için 27 Nisan Cuma günü bir hafta sonrasına göre yüzde 220'ye varan oranlarda daha fazla ödeme yapacak. Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre 27 Nisan Cuma günü Dalaman'a en ucuz uçak bileti 503 TL iken 4 Mayıs'ta fiyat 188 TL'ye iniyor. 1 Mayıs tatiline yoğun talep fiyatta yüzde 167.6'lık farka sebep oluyor. Pegasus Havayolları'ndaki ucuz biletlerin fiyatında ise yüzde 220'ye varan oranlarda artış görülüyor. Diğer havayollarında da en pahalı bilet fiyatlarındaki artış yüzde 66'ya ulaşıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TatilUçakBiletFiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar
İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar
Alanya aşevinden her gün binlerce kişiye sıcak yemek
Alanya aşevinden her gün binlerce kişiye sıcak yemek
ALKÜ öğrencileri 250 fidanı toprakla buluşturdu
ALKÜ öğrencileri 250 fidanı toprakla buluşturdu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim