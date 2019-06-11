Tatil zili cuma günü çalıyor

OKUL öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Alanya'da yaklaşık 58 bin 811 öğrenci karne alarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü biterken, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019'da başlayacak. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için okula uyum kapsamında 10 Eylül'de ders zili çalacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını ise 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşayacak. YKS Temel Yeterlilik Testi ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi, 15.45'te ise Yabancı Dil Testi uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak. Yeni takvime göre ara tatiller yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. (Haber Merkezi)