Taşerona kadro sınavı ne zaman? Taşeron işçilerin kadro başvurusu için gereken belgeler neler?

TAŞERON kadro başvuruları 2 Ocak'ta başladı. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ile ilgili kafalarında soru işaretleri var. Taşeron işçilerin sınavı ne zaman? Kadro başvurusunda hazırlanması gereken belgeler neler? Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu, taşeronu ilgilendiren son dakika açıklamalarında bulundu. Türkiye genelinde taşeron kadro başvuruları başladı. İşte taşeron hakkında bilinmesi gereken son detaylar…

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.

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TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO SINAVI NASIL OLACAK?

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine açıklık getiren usul ve esasları yayımladı. Yeni esaslara göre, yazılı sınavlardan 100 üzerinden en az 50 puan alanlar kamuda kadroya geçecek. Sınavda 50 puanın altında kalanlara ise kadro verilmeyecek. Taşeron düzenlemesinin uygulama esaslarına göre, kamuya geçmek isteyen taşeron işçilerin 2 Ocak’tan başlayarak en geç 11 Ocak’a kadar başvurularını ilgili kurumlarına yapmaları gerekiyor.

Başvuru süresini geçirenlere kadro verilmeyecek. Dolayısıyla kadro için her bir işçinin başvuru yapması zorunlu tutuldu. Başvurular tespit komisyonu tarafından 20 Şubat’a kadar incelenip en geç bu tarihte ilan edilecek. İşçiler, ilanda bir hata varsa 23 Şubat’a kadar itirazda bulunacak. İtirazı kaçıran da kadroya giremeyecek.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru yapıp yayımlanan ilanlarda ismi bulunan taşeron işçileri 3 Mart ila 22 Mart tarihleri arasında sınava alınacak. Sınav yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi de mümkün olacak.

Sınav yeri, günü ve saati işçilere tebligatla bildirilmeyecek, kurumların internet sitesinden yayımlanacak. İnternet kullanmayan taşeron işçileri sınavı kaçırırsa kadro hayali de bitecek.



SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Sınav soruları işçilerin iş alanlarından seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek. 50 puanın altında kalan işçilere kadro verilmeyecek. Aynı şekilde sözlü veya uygulamalı sınavları geçemeyenler de kadroya alınmayacak. Sınavın yazılı ve sözlü şeklinde yapılması halinde, işçinin yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması gerekecek. Sınavı geçen veya geçemeyen işçilerin isimleri yine internetten yayımlanacak, tebligat gönderilmeyecek.

EMEKLİLER 1 YIL DOLUNCA ÇALIŞTIRILMAYACAKLAR

Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra emekliliği hak edecekleri tarihe kadar çalışabilecekler. Yaşı ve prim gün sayısı itibarıyla emekliliği hak edenler kadrodan çıkarılacak. Buna göre örneğin prim gün süresini doldurmuş ve 1 yıl sonra yaşı da tamamlayıp emekliliği hak edecek olan taşeron işçileri 1 yıl dolunca artık çalıştırılmayacak, hemen emekliye sevk edilecek.

Sınavı geçip kadro verilen işçiler eğer KHK’da gereken şartları taşımadıkları tespit edilirse, hiçbir tazminat ödenmeden işine son verilecek. Yanıltıcı belge sunan işçiler de yine tazminatsız atılacak.

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ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NDAN TAŞERONA UYARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz etmeleri gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, “Sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, ‘herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları' gerektiği hükmüne yer verilmiştir” denildi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 – 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edecekleri bildirildi.

Açıklamada, “Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

SGK’DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

SGK tarafından taşeron işçilere yönelik yapılan yazılı basın duyurusunda, “Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 – 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edeceklerdir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir” denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından taşeron işçilere yönelik yapılan yazılı basın duyurusu şu şekilde: “Bilindiği üzere, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, ‘herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları’ gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 – 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edeceklerdir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.”



ANKARA’DA TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 105 taşeron işçisi kadro başvurusunda bulundu.

Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci bugün başladı.Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak’a kadar başvuru yapmak zorunda. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı 105 taşeron işçisi de bugün başvurdu. Başvuruda bulunan işçilerin heyecanlı oldukları görüldü.

EGO Genel Müdürlüğü’nde 11 yıldan bu yana temizlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Murat Kızıl, “2 Ocak taşeron kardeşlerimizin, ağabeylerimizin bayramı. Bugün bizim bayramımız. Biz bugünü çok bekliyorduk, bizim beklediğimiz kadar evde çocuklarımız, eşimizde bekliyordu. Konut kredisi çekemiyorduk. Üç gün sonra ne olacağını bilmiyorduk. En mutlu günümüz bugün. Bugün sözleşmemizi imzaladık” dedi. 15 yıldır taşeron işçisi olarak çalıştığını söyleyen Reyhan Tokat ise, “Çok mutluyuz. 15 yıldır beklediğimiz buydu. İstediğimiz oldu” diye konuştu.

Başvurunun ardından süreç, ‘tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı’, ‘ilana itirazlar’, ‘itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı’, ‘sınavın gerçekleştirilmesi’, ‘sınav kuruluna itiraz’, ‘itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı’ ile devam edecek.