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Taşeron tarih oluyor kamu çalışanı geliyor

Taşeron işçilere kadro getirecek düzenlemede sona yaklaşıldı. Yeni sistemde artık taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor. Çalışanlar 4E'li oluyor

Taşeron tarih oluyor kamu çalışanı geliyor

Taşeron işçilere kadro getirecek düzenlemede sona yaklaşıldı. Yeni sistemde artık taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor. Çalışanlar 4E'li oluyor

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:42
Taşeron tarih oluyor kamu çalışanı geliyor
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Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket elemanının kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalarda artık sona gelindi. Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım da bu konuda açıklamayı çok kısa süre içinde yapacaklarını söyledi.Aylardır süren çalışmalarda birçok formül üzerinde durulmuş, bunların maliyet hesapları yapılmış ve hukuki statüleriyle ilgili değerlendirmeler gerçekleştirilmişti. Son gelinen noktada artık statüler ve hukuki durumlarla ilgili kararlar da netleşmeye başladı.

MEMUR YASASINA GİRİYOR

Öncelikle kesinleşen noktalardan başlayarak yeni durumu anlatalım. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı bundan böyle "kamu çalışanı" olacak. Bu arkadaşlarımız "özel statülü sözleşmeli personel" olarak 657 sayılı yasada 4E'li olarak kadroya geçecek. Bu çalışanlar 657 sayılı yasada olacakları için emeklilik hesaplamaları da 4C yani eski adıyla Emekli Sandığı kapsamında değerlendirilecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Yapılacak sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Güvenlik araştırmasında başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak.Araştırma sırasında 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Yani devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan mahkum olmamak şartı da aranacak.

ÜCRETLER EŞİTLENECEK

Personelle ayrıca mülakat da olacak. Ücretleri eğer aynı işi yapan personelden daha az ise aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Bu durumda bazı taşeron çalışanların maaşları yükselmiş olacak. Sözleşme için müracaatlar çalışılan kuruma yapılacak. Başka bir kuruma geçiş yapılacaksa ihtiyaca göre ve sınav ile yapılabilecek. Sözleşme için konulan 65 yaş sınırı ise korunuyor. 65 yaşın üzerinde olan personel düzenlemeden yararlanamayacak.

ÖNCELİKLE 410 BİN KİŞİ

Şu anda kamuda çalışan 817 bin taşeron çalışanın öncelikle 410 bin kişi kapsam dahilinde olacak. Belediyeler ve KİT'ler ilk etapta bu sistemde olmayacak. Ancak oralarda çalışanlar için de maliyet hesapları yapılıyor. Düzenlemenin son şeklinde bu arkadaşlarımız içinde bir formül açıklanabilir.

SENDİKA HAKKI VE MAAŞA GARANTİ

Çalışanlar memur sendikalarına üye olabilecekler. Şirketler aradan çıkacağı için de maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Bu arada kadro çakılı olacak.

ASIL İŞİ YAPANA KADEMELİ GEÇİŞ

Asıl işi yapan personelin kademeli olarak 4E'den 4A kadrosuna geçişi de üzerinde çalışılan konular arasında. İmza yetkisini kullanan ve asıl işi yapan personelin bu şekilde değerlendirilmesi söz konusu olacak.

İHALELERE FORMÜL

Yasanın çıkmasının ardından 2 ay içinde tüm güvenlik soruşturmalarının tamamlanması planlanıyor. Bu süre içinde aracı şirketlerle olan anlaşmalar da feshedilecek ve çalışanların patronu artık devlet olacak. İhale sözleşmelerindeki tazminat maddeleri de yerine getirilecek.

TARİH TARTIŞILIYOR

Sisteme hangi tarihte işe başlayanlarla ilgili ise henüz kesin karar verilmedi. Bu konuda birkaç tarih ile ilgili çalışma sürüyor. Öncelikle olarak daha önce yazılan taslaktaki 1 Kasım 2015 tarihi düşünülüyor. Yani bu tarihten önce işe girenler sisteme alınacak. İkinci düşünce ise 31 Aralık 2017. Üçüncü planda ise yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce işe girenler var.

DAVALAR BİTECEK

Kadroya geçecek olan personelin geçmişte kamuya karşı açtığı tüm davalardan da feragat etmesi gerekecek. Böylece personel kamu ile davalık olmadan kadroya geçmiş olacak. Kazanılmış haklar korunacak.

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
MemurTaşeronYasaGüvenlik Soruşturması410 Bin Kişi
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