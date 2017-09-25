Taşeron işçilere müjde! Kamu personeli statüsü geliyor

TAŞERON işçilere kadro konusunda seçeneklerden hangisine karar verileceği bu hafta Bakanlar Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) netleşecek. Düzenlemenin 2018'e girmeden yaşama geçirilmesi hedefleniyor. EKK'da da masaya yatırılacak taşeronlara yönelik alternatifler ve en çok merak edilen soruların yanıtları şöyle:

KAMU PERSONELİ STATÜSÜ

Memur değil kamuda çalışan personel statüsü alacaklar. Bu geçiş sonrası hem yasa hem de anayasaya göre memur, sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar.

EMEKLİLİK YAŞI GEÇENLER

Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşı geçenler yasal düzenlemeden yararlanamayacak. Mevcutta taşeronlar emeklilik konusunda 4A'lılarla aynı haklara sahip. Örneğin geçiş sonrası emekliliğe üç yılı kalmışsa 4A koşulu geçerli.

GEÇİŞ İMKANI

Yeni statü sonrası da bulundukları yerde çalışmaya devam edecekler. Geçiş sürecinde yapılacak özel sözleşmelerde bu konu sözleşme altına alınacak.

TAŞERON SAYISI 720 BİN

Yeni sistem işçinin geçişini düzenleyecek. Düzenleme yardımcı işlerde çalışanları kapsayacak. Belli bir tarih konulacak ve ondan sonra ilk kez işe girenler düzenlemeden yararlanamayacak.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YOK

Belediyelerde asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsamda yer alacak. Belediye şirketleri ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

DAVALARDAN VAZGEÇİLECEK

Kamu personeli olarak istihdam edilecek işçiler geçmişte açtıkları davalardan vazgeçecek. Kamuya özel bir maliyet getirmeyecek.

ARACI ORTADAN KALKIYOR

Mevcut uygulamada bu kişilerin taşeron firmadan aldığı aylığı devlet ödüyor. Firmalar kâr payı alıyor. Çalışanların kamuya alınmasıyla aracı ortadan kalkıyor. Ücreti doğrudan çalışan alacak.

YASAL DÜZENLEME OLACAK

Yeni statünün mali, sosyal haklarını belirleyen düzenleme Meclis'e sunulacak. Farklı kanunlarda düzenlemeler yapılacak. Yasal düzenleme çıktıktan sonra hak sahipleri çalıştıkları kurumlara müracaat edecek. İşlemler bitene kadar taşeron firma yanında çalışmayı sürdürecekler. Süreç bitince doğrudan kamuda istihdam edilecekler.