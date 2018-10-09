Taşbaş'tan Yabancılar Meclisi'ne ziyaret

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve ekibi Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Üyelerinin aylık olağan toplantısına katıldı.

Taşbaş'tan Yabancılar Meclisi'ne ziyaret
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HASTANENİN son durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Taşbaş, daha sonra meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş: ”Ben ve yönetim ekibim her türlü fikre ve görüşe açığız. En iyi sağlık hizmetini sunabilmek adına sizlerin önerileri bizler için önemli. Yenilikçi ve daima  ileriyi düşünen hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastanemiz sağlık turizminde de artık tercih edilir bir duruma gelmiştir. Akademisyen ve Uzman kadrolarımızla yurt dışından birçok hastamızı ağırlamakta ve onları  sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamaktayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Sizlerin desteğiyle de daha iyi olacağımıza ve sağlık alanında güzel işlere imza atacağımıza inancımız  sonsuzdur” dedi. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece binasıyla yenilenmedi. Yenilikçi anlayışı ve sunduğu sağlık hizmeti ile de örnek teşkil etmektedir. Yeni vizyonu ve hedefleri doğrultusunda birçok yeniliği Alanya’mıza kazandırmıştır. Bizlerin  görüşlerine başvurulması, önerilerimizin dinlenmesi onura etmiştir. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. Yabancılar meclisi üyeleri ile soru cevap şeklinde yapılan görüşmenin ardından Alanya'da yaşayan yerleşik yabancı temsilcileri Prof. Dr. Taşbaş ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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