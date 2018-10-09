Taşbaş'tan Yabancılar Meclisi'ne ziyaret

HASTANENİN son durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Taşbaş, daha sonra meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi. Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş: ”Ben ve yönetim ekibim her türlü fikre ve görüşe açığız. En iyi sağlık hizmetini sunabilmek adına sizlerin önerileri bizler için önemli. Yenilikçi ve daima ileriyi düşünen hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastanemiz sağlık turizminde de artık tercih edilir bir duruma gelmiştir. Akademisyen ve Uzman kadrolarımızla yurt dışından birçok hastamızı ağırlamakta ve onları sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamaktayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Sizlerin desteğiyle de daha iyi olacağımıza ve sağlık alanında güzel işlere imza atacağımıza inancımız sonsuzdur” dedi. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece binasıyla yenilenmedi. Yenilikçi anlayışı ve sunduğu sağlık hizmeti ile de örnek teşkil etmektedir. Yeni vizyonu ve hedefleri doğrultusunda birçok yeniliği Alanya’mıza kazandırmıştır. Bizlerin görüşlerine başvurulması, önerilerimizin dinlenmesi onura etmiştir. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. Yabancılar meclisi üyeleri ile soru cevap şeklinde yapılan görüşmenin ardından Alanya'da yaşayan yerleşik yabancı temsilcileri Prof. Dr. Taşbaş ve ekibine teşekkürlerini iletti.