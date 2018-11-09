Tasarrufu halk, tatili TRT yapıyor!

TRT Genel Müdürlüğü, radyo koordinasyon toplantısı yapmak için kendi eğitim tesisleri ve büyük toplantı salonlarını bırakıp Antalya’nın en lük otellerinin yer aldığı Kundu’daki 5 yıldızlı IC Hotels Green Palace’a çıkarma yaptı. Türkiye’nin çeşitli illerinden Antalya’ya gelen 100’e yakın TRT personeline lüks otelde geçirdiği 4 gün için ayrıca TRT kaynaklarından harcırah da ödenecek.

ORADA TRT KAMPI VAR

Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde 5 yıldızlı otelde yapılan toplantı, 8-11 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. Toplantıya Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakır, Mersin, Antalya ve Trabzon radyolarındaki müdür ve program yapımcıları ile Ankara’daki radyo dairesi başkanlığından çok sayıda personel çağrıldı. Radyolardan sorumlu genel müdür yardımcısının yer alacağı toplantıya TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katılacak. Toplantıya çağrılan 100’e yakın personel için TRT bütçesinden hem yol hem de otel parası ödenecek. Ayrıca katılanların unvanlarına göre değişen tutarlarda her bir gün için ortalama 100’er lira civarında harcırah ödemesi yapılacak.

TRT’nin bu tür toplantılarda hizmet verebilecek hem Ankara’da 300-400 kişilik toplantı salonları, hem de lüks otele birkaç kilometre uzaklıktaki Antalya Lara’da denize sıfır eğitim kampı bulunuyor.

DİZİLERE FAHİŞ FİYATLAR ÖDÜYOR

TRT binlerce personeli ve teknik imkanları olmasına rağmen birçok programı ve dizi çekimlerini “Dış yapım” adı altında özel şirketlere yaptırıyor ve çok yüksek rakamlar ödüyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT tarafından 2017 ve 2018 yılında dış yapım programlarına ödenen paralar ile bu programların isim listelerini de, TRT’den istedi. Ancak “Ticari sır” denilerek, bu bilgiler verilmedi. Sertel, SÖZCÜ’ye “2016’da da aynı talepte bulundum ve bu bilgiler gönderildi. Şimdi ticari sır olmuş, bunun sırrı mı olur?” dedi.

DİRİLİŞ’E 1.1 MİLYON TL

Sertel’e gönderilen son listeye göre TRT’nin dış yapım programlarından TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul için bölüm başına 1 milyon 100 bin lira ödendi. “Muna”adlı ev sineması için ise bölüm başına 1 milyon lira verildi.Yine TRT’de yayınlanan “Filinta” adlı diziye ise bölüm başına 850 bin lira aktarıldı. “Koyverdin Gittin Beni” ve “Aşkın Kanunu” adlı dizinin bölüm başı maliyeti de, 650’şer bin lira oldu. TRT KURDI kanalında yayınlanan “Sızı” adlı diziye 175 bin, “Vahyin İzinde” programına ise bölüm başına 170 bin lira ödendi.

TRT Çocuk kanalında yer alan “Maysa ve Bulut” adlı program için de yine bölüm başına 450 bin lira verildi.