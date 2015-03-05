'Tasarruf şampiyonları' belirlendi

AKDENİZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) Bölge Müdürlüğü’nün enerji verimliliği alanında toplumsal bilinç oluşturmak için ilk ve orta dereceli okullar arasında gerçekleştirdiği "Enerji Tasarrufu Yarışması" sonuçlandı. Şiir, kompozisyon, resim ve afiş dallarında gerçekleşen yarışmaya öğrenciler yüzü aşkın eserle başvurdu. AKEDAŞ Bölge Müdürlüğü’nün önderliğinde, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi’nin katkılarıyla yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri bugün saat 14.00’de ALTSO konferans salonunda verilecek. Ödül töreni hakkında bilgi veren AKEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Katkı sağlayan kurumlarımızla birlikte düzenlediğimiz yarışmalarda amacımız enerji tasarrufunun önemini çocuklarımıza anlatmaktı. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Katılım çok yüksek oldu ve inanılmaz güzel eserler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğimiz törene tüm ilçe halkını davet ediyorum" dedi. Bugün saat 14.00’de başlayacak programın sunuculuğunu Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kutluğ Han Ünal yapacak. Akboğa’nın açılış konuşmasını yapacağı program, yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserlerini seslendirmesiyle sürecek. Program ödül töreniyle sona erecek.