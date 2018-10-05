Taş Heykel Sempozyumu için geri sayım başladı

1-30 KASIM 2018 tarihleri arasında yapılacak 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na bu yıl 40 ülkeden 127 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neslihan Pala’nın başkanlığında düzenlenen jüri toplantısında, sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek üye olarak belirlendi. Jüri toplantısına, Prof. Dr. Fatma Akyürek, Dr. Öğr. Üyesi Önder Büyükerman, Dr. Öğr. Üyesi Ayla Aksungur, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Yüksek Heykeltıraş Beyhan Yönetim katıldı.

10 ASİL 2 YEDEK SANATÇILAR AÇIKLANDI

Jüri üyelerinin belirlediği 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar da açıklandı. Sempozyumda heykel yapacak sanatçılar şu isimlerden oluşuyor; Adriano CIARLA (İtalya), Dimitry KRIVONOSOV (Rusya), Gemma GUERRA (İspanya), Kadriye İNAL (Türkiye), Ivan STAYANOV (Bulgaristan), Marian NYANHONGO (Zimbabve), Olena DODATKO (Ukrayna), Songül TELEK (Türkiye), Valerian JIKIA (Gürcistan) ve Yıldız Güner (Türkiye)

Yedek sanatçılar ise; Iurie PLATON (Almanya), Sanem TUFAN (Türkiye)