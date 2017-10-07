Tartıştığı anneannesinin boğazından, dayısını ise başından bıçakladı

AYDIN'IN Çine İlçesi'nde oturan 22 yaşındaki Koray Türk, tartıştığı anneannesini boğazından, dayısını ise başından bıçakla yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANNEANNESİNİ VE DAYISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Türk, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı dayısı 43 yaşındaki Nihat Özkan'ı başından, anneannesi, 76 yaşındaki Dudu Özkan'ı ise boğazından bıçakla yaralayarak kaçtı.

ANNEANNESİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sesleri duyan komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Dudu Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

K.T. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.