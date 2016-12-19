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Tartışmalı fotoğraf TBMM'de 

Trabzonspor'un yeni stadının açılışında; Türk bayrağı, Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın afişlerinin yanına Katar Emiri'nin dev fotoğrafının da asılması tepkilere neden oldu. CHP, tartışmalara yol açan konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi

Tartışmalı fotoğraf TBMM'de 

Trabzonspor'un yeni stadının açılışında; Türk bayrağı, Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın afişlerinin yanına Katar Emiri'nin dev fotoğrafının da asılması tepkilere neden oldu. CHP, tartışmalara yol açan konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:42
Tartışmalı fotoğraf TBMM'de 
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TRABZONSPOR'UN 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadı Akyazı Arena görkemli bir törenle açıldı. Açılış için stada asılan fotoğraflarda, Katar Emiri’nin fotoğrafının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın arasında olması dikkat çekti. Erdoğan’ın diğer yanında ise Atatürk ve Türk bayrağı afişi asıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Ramada Otel'de gerçekleştirdikleri Türkiye-Katar Yüksek Stratejik İşbirliği Komite Toplantısı sonrasında yenilen akşam yemeğinin ardından yapımı tamamlanan Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışına katılmak üzere stada geldi.Akyazı Stadı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız ve Katar Milli Marşı çalındı.
Tribünlerden “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratları yapılırken, asker ve polislere çiçekler verildi.
Açılış öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından stat koltuklarına 40 bin Türk bayrağı ve 7 bin de Katar bayrağı bırakıldı.
Açılış öncesi stada asılan afişlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın fotoğraflarının arasına Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin fotoğrafı koyuldu. Erdoğan’ın diğer yanında ise Atatürk’ün ve Türk bayrağının afişleri konuldu.

TARTIŞMALI PANKART TBMM’DE
CHP’li Yarkadaş; “Katar Emirinin ülkemiz tarihindeki önemi ve yeri nedir?” diyerek, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede şu sorulara yer verdi:
‘BAŞBAKAN’DAN ÖNDE…’
1- Açılış töreninde Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin fotoğrafının asılmasının gerekçesi nedir?
2- Katar Emirinin fotoğrafının Türkiye Cumhuriyeti Başbakanından önce asılmasının gerekçesi nedir?
3- 1 dakikalık saygı duruşunun sonrasında Katar marşının, İstiklal Marşımızdan önce çalınmasının gerekçesi nedir?
4- Katar Emirinin ülkemiz tarihindeki önemi ve yeri nedir?

 
 

 
 
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