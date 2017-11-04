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Tartışılan heykele şok saldırı!

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykelinin 2 kulağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koparıldı

Tartışılan heykele şok saldırı!

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykelinin 2 kulağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koparıldı

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:42
Tartışılan heykele şok saldırı!
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BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in "Karikatürize edilmiş bu heykeli koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik" dediği 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli, dün gece saldırıya uğradı.

Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılarSaldırganlar, eşeğin 2 uzun kulağını koparıp yere attı. Sabah saatlerinde belediye görevlileri tarafından fark edilen olay polise bildirildi. Polisler ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşek heykelinin olduğu yerde incelemelerde bulundu.

Belediye yetkilileri, heykelin yanında bulunan kulakların onarılıp tekrar yerine takılacağını söylerken, polis ekipleri de saldırganların yakalanmasıHeykelin yanında hatıra fotoğraflı çektiren kişiler, saldırıya tepki gösterdi.

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EskişehirHeykelÇekirdek Çitleyen Eşek HeykeliPorsuk Çayı
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