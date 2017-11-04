Tartışılan heykele şok saldırı!

Belediye yetkilileri, heykelin yanında bulunan kulakların onarılıp tekrar yerine takılacağını söylerken, polis ekipleri de saldırganların yakalanmasıHeykelin yanında hatıra fotoğraflı çektiren kişiler, saldırıya tepki gösterdi.

Tartışılan heykelin kulaklarını kopardılarSaldırganlar, eşeğin 2 uzun kulağını koparıp yere attı. Sabah saatlerinde belediye görevlileri tarafından fark edilen olay polise bildirildi. Polisler ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşek heykelinin olduğu yerde incelemelerde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in "Karikatürize edilmiş bu heykel i koyarak çevre temizliğine mizahi bir açıdan dikkat çekmek istedik" dediği 'Çekirdek Çitleyen Eşek' heykeli, dün gece saldırıya uğradı.

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