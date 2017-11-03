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Tarsus'ta bir yıldır devam eden gizemli kazı sona erdi!

Son dakika! Tarsus'ta bir gecekonduda 1 yıldır süren ve esrarengiz kazı sona erdi. Yetkililer, kazı alanını toprakla kapatmaya çalışmalarına başladı

Tarsus'ta bir yıldır devam eden gizemli kazı sona erdi!

Son dakika! Tarsus'ta bir gecekonduda 1 yıldır süren ve esrarengiz kazı sona erdi. Yetkililer, kazı alanını toprakla kapatmaya çalışmalarına başladı

03 Kasım 2017 Cuma 18:39
Tarsus'ta bir yıldır devam eden gizemli kazı sona erdi!
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MERSİN'İN Tarsus İlçesi'nde bulunan 82 Evler mahallesinde gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi.

TOPRAKLA KAPATILIYOR

Gecekondunun bahçesini ve zeminini kaplayan kazı alanı görevliler tarafıdan toprakla kapatılmaya başlandı.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde yürütüldü.  Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş- çıkışına izin verilmezken,  CHP  Mersin  Milletvekili  Aytuğ Atıcı, daha önce yaptığı açıklamada yapılan çalışmaların sır olduğunu belirtmişti.

"DAVUL ZURNAYLA DUYURMALIYDIK"

CHP  Milletvekili  Aytuğ Atıcı, bugün akşam saatlerinde kazı alanına gelerek brandalarla kapatılan alana girdi. Burada görevlilerle konuşan Atıcı çıkışta açıklama yaptı.

Atıcı, kazının sona erdiğinin kendine söylendiğini anlattı. Atıcı, "Burada bir arkeoloğun bir çalışma yapması gerekiyordu. 'Burada bir  İncil arıyoruz, yeraltı şehri arıyoruz' demeleri lazımdı. Millete açık açık söylenmesi lazımdı. Bir şey bulduysak davul zurnayla duyurmalıydık. Buraları kapattılar, yer altını açtılar. Bütün evlerin duvarlarını çatlattılar. Burası milletin yeriyse milletten gizli iş yapılmaz. Kazının bittiğini, kapatma emrinin verildiğini söylediler. İçeride arkadaşlardan bir kısmı da tepki de gösterdi. Bununla ilgili daha önce tehditler de aldık" dedi.

"KÜLTÜR VARLIĞI BULUNMADI"

Kazıyla ilgili ilk resmi açıklama,  Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Salim Sağ'ın, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden  Mersin Valiliği'ne 3 Ekim 2017'de yaptığı başvurunun ardından geldi.

Tarsus Kaymakamlığı ve  Mersin İl Kültür Müdürlüğü'nce, bimer üzerinden yapılan 2 açıklamada, daha önce Kaçak kazı yapılan bu alanda mimari olarak herhangi bir kültür varlığı bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, kazıda amorf durumda pişmiş toprak parçalarının bulunduğu ve incelemeye gönderildiği, ayrıca izin belgesi doğrultusunda kurtarma kazısının mevsimsel etkenler nedeniyle aralıklarla sürdürüldüğü, kültür dokusunun tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TarsusGİZEMLİ KAZI
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