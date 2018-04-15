Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Tarlada yanmış insan iskeleti bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yakılmış insan iskeleti bulundu. İskelet otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kime ait olduğunun tespiti için polis çalışma başlattı.

Tarlada yanmış insan iskeleti bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde yakılmış insan iskeleti bulundu. İskelet otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kime ait olduğunun tespiti için polis çalışma başlattı.

15 Nisan 2018 Pazar 17:33
Tarlada yanmış insan iskeleti bulundu
banner404

DÜN saat 19.00 sıralarında, Banaz'ın kırsal Ayrancı Mahallesi'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlasını traktörüyle sürmeye giden Ferhat Erdoğan, yanmış insan iskeleti ile karşılaştı. Erdoğan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından yakıldığı belirlenen iskelet, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, iskeletin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
InsanCesetYanmışUşakVahşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygunsuz fazla mesai yaptıran şirketlere ceza yağdı
Uygunsuz fazla mesai yaptıran şirketlere ceza yağdı
Köylüler sınırları kaldırıp güç birliği yaptılar, işsizlik sorunu çözüldü
Köylüler sınırları kaldırıp güç birliği yaptılar, işsizlik sorunu çözüldü
Başağrısı ile hastaneye gitti, kafatasını çıkarıp tümörü temizlediler
Başağrısı ile hastaneye gitti, kafatasını çıkarıp tümörü temizlediler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim