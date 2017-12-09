Tarkan'dan Alman basınının çirkin iftirasına tokat gibi yanıt

TARKAN, Almanya'da oturum izni almasıyla ilgili olarak Bild gazetesinde çıkan haberlere tepki gösterdi. Haberde, Megastar'ın "Türkiye'deki muhafazakâr politikalardan rahatsız olarak ülkeyi terk etme kararı aldığı" ifadesine yer verildi. Megastar, haberin ardından konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İşte Tarkan'ın yaptığı açıklama;

"Alman "Bild" gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya'daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur. Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terketmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.

"OTURUM BAŞVURUM VİZE SORUNU YAŞAMAMAK İÇİNDİR"

Oturumu Almanya'da olan eşim Pınar Tevetoğlu'yla sıklıkla Almanya'ya seyahat ettiğimizden, benim ordaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.

"KONUNUN SAPTIRILMASI BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür. Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim."