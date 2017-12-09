Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Omega 3 faydaları nelerdir?
Omega 3 faydaları nelerdir?
banner468

Tarkan'dan Alman basınının çirkin iftirasına tokat gibi yanıt

Alman basınında çıkan "Türkiye'deki muhafazakâr politikalardan rahatsız olarak ülkeyi terk etme kararı aldığı" yönündeki iddiaları yalanlayan Tarkan, "Ülkemi terk etmiyorum" dedi

Tarkan'dan Alman basınının çirkin iftirasına tokat gibi yanıt

Alman basınında çıkan "Türkiye'deki muhafazakâr politikalardan rahatsız olarak ülkeyi terk etme kararı aldığı" yönündeki iddiaları yalanlayan Tarkan, "Ülkemi terk etmiyorum" dedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:40
Tarkan'dan Alman basınının çirkin iftirasına tokat gibi yanıt
banner404

TARKAN, Almanya'da oturum izni almasıyla ilgili olarak Bild gazetesinde çıkan haberlere tepki gösterdi. Haberde, Megastar'ın "Türkiye'deki muhafazakâr politikalardan rahatsız olarak ülkeyi terk etme kararı aldığı" ifadesine yer verildi. Megastar, haberin ardından konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

İşte Tarkan'ın yaptığı açıklama;

"Alman "Bild" gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya'daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur. Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terketmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.

"OTURUM BAŞVURUM VİZE SORUNU YAŞAMAMAK İÇİNDİR"

Oturumu Almanya'da olan eşim Pınar Tevetoğlu'yla sıklıkla Almanya'ya seyahat ettiğimizden, benim ordaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.

"KONUNUN SAPTIRILMASI BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür. Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeTarkanMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ambulansa yol vermeyen çekici
Ambulansa yol vermeyen çekici
Zincirli kadınları görenler gözlerine inanamadı
Zincirli kadınları görenler gözlerine inanamadı
20 bin kişi Kudüs için yürüdü
20 bin kişi Kudüs için yürüdü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim