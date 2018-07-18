'Tarım ve İnsan' dikkat çekiyor 

İKİ gündür devam eden sergi hakkında Dim TV'ye (dimtv.tv) bilgi veren İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, "Bu fotoğraflar Türkiye'nin tarımsal üretim mozaiğini gösteren kareler. Tarım ve insanın bütünleştiği fotoğraflar. Bunlar bize bakanlık tarafından gönderiliyor. Biz de Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri olarak vatandaşlara sergiliyoruz. İki gündür sergimiz devam ediyor. Yarın da sürecek. İsteyen herkes müdürlüğümüz önünde bu fotoğrafları inceleyebilir. Tarım ve İnsan konulu yarışma için çekilen bu orijinal kareleri biz de sergiliyoruz. Alanya'daki ilgi de gayet güzel. Turizm bölgesi olmasından dolayı Alanya'da turistlerin de çok ilgisini çekti" dedi.