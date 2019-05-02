Tarım Bakanı Pakdemirli'den ALKÜ'de önemli açıklamalar

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından 25-26 Nisan’da düzenlenen 3. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi (ECONAGRO)’unun ikinci günü, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin video sunumu ile devam etti. Video konferans ile ECONAGRO’ya katılım gösteren Pakdemir’li, kongreye katılan akademisyenlere, ‘Tarımsal Ar-Ge Harcamaları ve Tarımsal Hâsıla Arasındaki Nedensellik İlişkisini ve Türkiye Örneğini’ içeren konuşmasında bilimsel araştırma faaliyetlerinin tarım gelirleri üzerindeki önemli etkisini vurguladı. Pakdemirli sunum yaptığı makalesinde, diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi, tarımsal faaliyetlerde de inovasyonun, verimlilik artışının, ekonomik büyüme ve kalkınmanın ana motorunun Ar-Ge harcamaları olduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli, “Çalışmanın hem grafiksel, hem de ekonometrik analiz sonuçlarına bakıldığında, Ar-Ge harcamalarının tarım sektöründe büyümeyi kısa ve uzun dönemde pozitif olarak etkilediği görülmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin önümüzdeki dönemde de tarımsal büyümeyi devam ettirmesi ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü koruması için Ar-Ge harcamalarının artarak devam etmesi gerekmektedir. Artan Ar-Ge harcamaları, verimlilik artışı sağlayacak ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Sunumunda, Bakan Pakdemirli, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünya nüfusunun 2050 yılı itibariyle 10 milyara ulaşacağını, buna bağlı olarak da tarımsal talebin bugünkü seviyeden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olacağını öngörmektedir. Artan nüfus, artan gıda talebi, iklim değişiklikleri, su kaynaklarında azalma ve fiyatlarda ortaya çıkan oynaklık, mevcut tarım alanlarından daha fazla verim alınmasını zorunlu kılmaktadır. Verimlilik artışının yolu da Ar-Ge faaliyetlerle desteklenen teknoloji kullanımından geçmektedir. Bu kapsamda sektöründe yapılan Ar-Ge harcamaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan kapsamlı akademik araştırmalar göstermiştir ki, tarım teknoloji kullanımını artırmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları, gıda güvenliğine, tarımsal verimliliğe, yoksullukla mücadeleye ve ekonomik büyümeye büyük katkı sağlamaktadır.

Programın son bölümünde Bakan Pakdemirli, programa katılanlara başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 13:24