Tarihten bu yana kol kola
Tarihi kardeşlik Konya’dan Alanya’ya taşındı
GÜNCEL 26.10.2019, 19:19
24 EKİM itibariyle Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya’da başlayan Uluslararası Taşeli Sempozyumu’nun 3’üncü ayağı bugün Alanya’da gerçekleştirildi. Konya ve Alanya arasındaki tarihi ve kültürel bağların aktarılması, yanı sıra arttırılması adına başlatılan proje kapsamında Konya’dan çıkıldı ve Keykubat yolundan geçilerek 26 Ekim itibariyle Alanya’ya gelindi. Alanya Kültür Merkezi çatısı altında devam eden sempozyuma ilgi yoğun oldu. Sempozyuma Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılım sağladı.
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