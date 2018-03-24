Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Tarihi yapıdaki kazıda insan kemikleri çıktı

Kocaeli'nde tarihi yapıda yapılan inşaat kazısı sırasında mermer yapı içerisine koyulmuş insan kemikleri bulundu

Tarihi yapıdaki kazıda insan kemikleri çıktı

Kocaeli'nde tarihi yapıda yapılan inşaat kazısı sırasında mermer yapı içerisine koyulmuş insan kemikleri bulundu

24 Mart 2018 Cumartesi 17:34
Tarihi yapıdaki kazıda insan kemikleri çıktı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Naci Kaya isimli bir vatandaşa ait inşaat firması saat 13.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbulyolu Caddesi'nde yeni bina yapımı için başlattı. Eski binanın yıkılmasının ardından yeni bina için arazide yapılan temel kazısı sırasında kemik parçaları çıkmaya başladı. Kemik parçalarını gören iş makinesi operatörü kazıyı durdurarak polis ekiplerine haber verdi.
ARAZİDE İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazı alanında güvenlik önlemi alarak durumu müze yetkililerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden yetkililer, kemiklerin çıktığı arazide inceleme başlattı.
MERMER YAPI DAHA SONRA AÇILMAK ÜZERE KAPATILDI

Müze yetkilileri tarafından yapılan kazıda bulunan mermer yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu. Çıkan kemik parçalarını torbalar yardımıyla incelemek için götüren yetkililer, arazide bulunan mermer yapının üzerini daha sonra tekrar incelemek üzere kapattı.

Arazideki inşaat çalışmaları ise yapılacak olan incelemeler sebebiyle durduruldu.
"HER TARAFTAN MEZAR ÇIKIYOR"

Olayı gören Suat Uçak, daha önceden de bölgeden mezarların bulunduğunu söyleyerek, "İnşaat sırasında yapılan kazı sırasında çıkan bir yapı bu. Neyin ne olduğu bilinmiyor. Buralarda zamanlarından beri bir sürü mezar çıkıyor zaten. Belediye ve müze yetkililerinin buraları araştırmalarını istiyoruz. Çoğunlukla mezar çıkıyor her taraftan, bir açıklama da yapılmıyor. Ne mezarlığı olduğunu da bilemiyoruz. Müslüman mezarı mı yoksa Bizans dönemine mi ait bilmiyoruz. Buralarda daha önceden de mezar çıktığı söyleniyor. Yukarılara doğru hep var. Yapılan çalışmalarda çıkacak her şey" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTarihi YapıInsan Kemikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metrobüste hayrete düşüren görüntü!
Metrobüste hayrete düşüren görüntü!
Fırtına yıktı geçti! Park ettiği aracını bu halde bulan işçi şok oldu
Fırtına yıktı geçti! Park ettiği aracını bu halde bulan işçi şok oldu
AK Partili isimden Seda'ya ağır sözler: Aşağılık kadın
AK Partili isimden Seda'ya ağır sözler: Aşağılık kadın

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim