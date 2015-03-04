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Tarihi kilisede tadilat başladı

Şehrin kültürel mirasına sahip çıkarak, koruyan, yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan projeleriyle bir çok ödüle layık görülen Alanya Belediyesi, yeni bir kültür mirasını daha hayata geçirmek için çalışıyor

Tarihi kilisede tadilat başladı

Şehrin kültürel mirasına sahip çıkarak, koruyan, yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan projeleriyle bir çok ödüle layık görülen Alanya Belediyesi, yeni bir kültür mirasını daha hayata geçirmek için çalışıyor

04 Mart 2015 Çarşamba 07:50
Tarihi kilisede tadilat başladı
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ALANYA Belediyesi, Tepe Mahallesi Hıdırellez Mevkii’nde bulunan Agios Georgios/Hıdırellez Kilisesi’nin restorasyonuna başladı. Çatıdan başlayan restorasyon çalışmaları, iç mekan, bahçedeki çeşme, çeşmeyi kiliseye bağlayan yolla devam edecek. Ayrıca çeşmenin doğusundaki yapı kalıntılarının rölöve, restitüsyon ve restorasyonuyla birlikte çevre düzenlemesi de yapılacak.
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1991 tarihli kararıyla “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenen Aya Yorgi- Saint George/ Hıdırellez Kilisesi ve çevresindeki kültürel varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına  Belediye hafta sonunda başladı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan kilisenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 2013 tarihli kararı ile, “Her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla ibadethane, kültür merkezi veya müze olarak kullanılmak üzere” 10 yıl süre ile  Alanya Belediyesine tahsisi sağlanmıştı.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.12.2012 ve 25.03.2014 tarihli kararı ile onaylanan Alanya Belediyesi’nin hazırlattığı onarım projesi, yaklaşık 4 ay sürecek. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen kilisenin, Alanya Müzesi’nde bulunan orijinal Karamanlıca kitabesinden alınan bilgiye göre, 1873’te onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Restorasyon çalışmalarının  ardından yapı kullanıma hazır hale gelecek. Ayrıca onarım çalışması için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesi gereğince İl Özel İdare’de toplanan emlak vergilerinden alınan ve İl Özel İdare’de toplanan yüzde 10’luk katkı payından da yararlanılıyor.

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Son Güncelleme: 03.03.2015 15:54
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