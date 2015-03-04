Tarihi kilisede tadilat başladı

ALANYA Belediyesi, Tepe Mahallesi Hıdırellez Mevkii’nde bulunan Agios Georgios/Hıdırellez Kilisesi’nin restorasyonuna başladı. Çatıdan başlayan restorasyon çalışmaları, iç mekan, bahçedeki çeşme, çeşmeyi kiliseye bağlayan yolla devam edecek. Ayrıca çeşmenin doğusundaki yapı kalıntılarının rölöve, restitüsyon ve restorasyonuyla birlikte çevre düzenlemesi de yapılacak.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1991 tarihli kararıyla “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenen Aya Yorgi- Saint George/ Hıdırellez Kilisesi ve çevresindeki kültürel varlıkların rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına Belediye hafta sonunda başladı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan kilisenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 2013 tarihli kararı ile, “Her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla ibadethane, kültür merkezi veya müze olarak kullanılmak üzere” 10 yıl süre ile Alanya Belediyesine tahsisi sağlanmıştı.