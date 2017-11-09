Tarihi imza az önce atıldı!

BUGÜN İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Global SatShow’da Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat A.Ş. arasında sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. 5A uydusu 2020, 5B ise 2021’de hazırlanmış olacak. Ancak bu alanda ki önemli adım yerli ve milli imkanlarla üretecek olan Türksat 6A uydusu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün elektrikli otomobil üreten Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'ı kabul etmişti. Kabulde, Falkon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve 5B uydularının yanı sıra Ortak Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil, uzay teknolojisi, yenilenebilir enerji gibi konular üzerinde duruldu. Türksat 5A ve 5B'nin uzaya fırlatılması için Falcon 9'un tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Musk, bu hususta en iyi hizmeti sunacaklarını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söylemişti.