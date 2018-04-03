Tarihi handa korkunç olay

OLAY, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da meydana geldi.
55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada, alt kattaki depoya inen merdivenleri farketmedi. Etrafında yeterince önlem olmayan merdivenlere düştü.
İbrahim Hakkı Umut'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Umut'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.