Tarihi gün! Avrasya Tüneli törenle açıldı

İSTANBUL'UN iki yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydandan yükselen "İdam İsteriz" sloganlarına, ' Haklısın haklısın... Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek yanıt verdi.



İşte Erdoğan'ın konuşması:



Açılışını yaptığımız ve ismini Avrasya Tüneli olarak belirlediğimiz İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi projesinin ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan nadide bir şehrin mensuplarıyız. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Temelini Asya yakasında yapmıştık, açılışını Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne güzel mutluluk.





"HEMEN ARDINDAN PUTİN'İ ARAYARAK..."

Dün Ankara'da alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi'nin ölümünden duyduğum üzüntüyü tekrarlamak istiyorum. Takdir ettiğim bir arkadaştı. Bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı'nı yanıma getirmişti. Birlikte değerlendirmeler yapmıştık. Sıcak bir insandı. Dün akşam uğradığı suikat girişimi ve neticesi üzüntü vericiydi. Şahsım milletim adına şiddetle lanetliyorum. Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hemen ardından Putin'i arayarak derin elemi kendisine bizzat ilettim. Kendisi ile bu kalleş saldırının açık bir provokasyon olduğuna eminiz. Güvenlik güçlerimiz olayı araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracak. Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak çalışmalara başladık. Suriye başta olmak üzere Rusya işbirliği alanlarımızın etkilenmeyeceği konusunda eminiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Topraklarımızın içinde böyle bir hadisenin meydana gelmiş olması, bizi üzmüştür.



"ESİR ETMESİNE İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu yüzden bu açılışın yapılmasını ertelemedik. Avrasya Tüneli yaklaşık 4 yılda inşa edilmiş ve kendi alanında pek çok ilkler kullanılarak tamamlanmıştır. Birçok ödül alan bu projenin artık daha çok ilgi göreceğini biliyorum. 1 milyar 245 milyon dolar. Bir tarafta Marmaray, bir tarafta Avrasya Tüneli. Artık fırtına çıktı, sis çöktü, köprüde trafik durdu haberlerini geride bırakıyoruz. Kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. Bu eser için devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır.

Tünelin inşasını ve işletmesini üstlenen firmalar projenin finansmanını kendileri sağlamıştır. 25 sene boyunca hazineye 180 milyon lira gelir getirecek, sürenin sonunda tamamen devlete geçecek. Harem ve Çatladıkapı arasında geliştirilen tünel sayesinde 100 dakikalık süre 15 dakikaya iniyor. İlk etapta Ocak ayının sonuna kadar sabah 7 ile akşam 9 arasında hizmet verecek bu tünel inşallah 30 Ocak itibariyle de 7/24 saat işletmeye geçecek. Ülkemiz Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi bir proje daha eklemiştir. Bundan sonra Kanal İstanbul, inşallah Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini inşallah atıyoruz. Bir diğer önemli projemiz yeni havalimanımız 2018'in Şubat ayında dünyanın 1 numaralı havaalanının açılışı yapıyoruz.



"İSTEDİĞİNİZ KADAR ALÇAKLARI BİR ARAYA GETİRİN, BÖLEMEYECEKSİNİZ"

İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu milleti parçalayamayacaksınız. Onun için milletime sesleniyorum, 80 milyon Alevi Sunni, Kürt Türk bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz birbirimizi niye seviyoruz? Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bundan sonra da böyle olacak. Sizin şu birliğiniz var ya işte onları çıldırtan bu. 80 milyon biz tek milletiz.

Bu millet işte o terörist alçaklara karşı boyun eğmedi, eğmeyecektir. Bunu Çanakkale2de gösterdi, bunu Kurtuluş Savaşı'nda gösterdi, en son bunu 15 Temmuz'da gösterdi. Sizler tankların üzerine imanınızla yürüdünüz. İşte dün akşamki alçak gibi alçaklar tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. Dün akşamki kalleşler geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya'nın temsilcisi olan bir insanı sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin alçakların adetidir. Dün akşamki bedelini anında ödedi. Ama bağlantıları şimdi hepsi ayrı ayrı inceleniyor, bunları çıkaracağız.



"YAKINDA ANLAYACAKLAR"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri gelmesi halinde, bölgesi ve dünyaya etkisini biz gündeme getirmesek de ortadadır. Türk milletini yeniden ya istiklal ya ölüm noktasına getirenler, yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacak. Zulüm payidar olmaz. Halep'ten mazlumları çıkarıyoruz. 2 milyon 700 bin var. Varsın 3 milyon olsun. Elbet bu karanlık gecelerin sabahı vardır. Biz terör örgütlerinin üzerine giderken kalkınma hamlelerini unutmuyoruz.



"YILBAŞINA KADAR BURANIN ÜCRETİ 15 TL OLSUN"

19 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Sadece 14 senede. Ama 70 yılda 6 bin kilometre yapılmıştı. Otobüs ücretine uçakla seyahat yapar hale geldik. Hastanelerimiz çoğalıyor. Mersin'de ilk şehir hastanesini açıyoruz. Vatandaşlarımız artık sedyeler üzerinde dolaşmayacak.

30 büyükşehrin hepsinde de bu dev şehir hastanelerimiz de yapılacak. Eğitimde de aynısını yaptık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Toplu konutta, spor, enerjide, adalette aynısını yaptık. Yılbaşına kadar buranın ücreti 15 TL olsun. Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehitlerimize yönelik o hesaba gidecek. Buranın geliri 15 TL, resmi hesap daha sonra ilan edilecek. Bugüne kadar bu geçişler yapılacak. Şehit ve gazilere yönelik hesapta toplanacak. Suriye ve Irak'taki müdahalelerimize de devam edeceğiz. Desteklerimizi vermek sureti ile Dışişleri Bakanımız da Moskova'daki çalışmalara devam ediyor.



TBMM BAŞKANI: HAYALLERİMİZ KİM OLDUĞUMUZUN AYNASIDIR

Başbakan'ın ardından kürsüye gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ise şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım sizi ve kıymetli davetlileri selamlıyorum. Bugün bereketli bir gün. Büyük bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Hayaller, hayallerimiz kim olduğumuzun aynasıdır. Birçok hayali gerçekleştirdiniz. 1900'lü yıllarda Sultan Hamid'in projesini yaptığı Hamid Köprüsü oluşturulmuştu. Osmanlı'nın kurulduğu Bilecik'ten söğüt ağacından ilham aldınız. Şimdi Orhan Gazi günlerinden geçiyoruz. En büyük tünel, sonra Osman Gazi muhteşem bir köprü.

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim'e ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terör hadiselerinin temeli benzeri eserlerin yapılmasını önlemek. Bu maşalar maalesef içerde de var. Bu suikast sebebiyle ben de taziyelerimizi sunuyorum.

Elbette ki bu oyunların tüm dünya farkındadır. Bunları yapanlar hesabını verecekler hem de gerektiği gibi verecekler. (İdam sloganlarına) Bu milletin sesi. Adı ne olursa olsun. Hepsi bir ahtapotun kolları. Cumhurbaşkanımızın bir de Filyos projesi var. Dışarıdaki dünya haklı olsa da içerdekilere ne oluyor."



BAŞBAKAN YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZ RİYASETİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM

Kıtaları birleştiren proje Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Terör bir kez daha yüzünü gösterdi. Şüphesiz bu suikast ilişkilerimizi bozmaya yönelik alçak bir provokasyondur. Güçleri yetmeyecek, Türkiye dostluklarını artırma, düşmanlıklarını azaltmaya Cumhurbaşkanımız riyasetinde çalışmaya devam edecek. Bölgedeki istikrarsızlığın giderilmesi için kararlıyız ve ilerliyoruz" dedi.

İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak için yola çıktık diyen Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti: "Hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. Her bir proje ve hizmet bu toprakların hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir. Türkiye'nin büyüme azmini Allah'ın izniyle hiçbir şer güç durduramayacak. Türkiye'yi hiçbir beşeri güç dize getiremeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Anadolu topraklarındaki bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler. Biriz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Bugün ecdadımızın şahına yakışır bir proje ile İstanbulluların huzurundayız. Fatih İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttü. Onun torunları Erdoğan ve arkadaşları arabaları denizlerin altından götürüyor. 100 dakikalık mesafeyi Yenikapı'dan Göztepe'ye 15 dakikada geçeceğiz. İşte hizmet ve medeniyet bu. "



YENİ HAVALİMANI 26 ŞUBAT 2018'DE!

Tünelin doğal afetlerden etkilenmeyecek donanımlara sahip olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde asrın projesi Marmaray'ı hizmete aldık. Geçtiğimiz haziranda Osman Gazi Köprüsü, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü.. İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden... Şimdi de Marmaray'ın kardeşi Avrasya Tüneli'ni açıyoruz. Sizin duanız ve desteğiniz arkamızda olmasaydı bu eserleri yapamazdık. İnşallah bundan sonra büyük projeleri birer birer hizmete alacağız" şeklinde konuştu.



"HİÇBİR ALÇAK ÖRGÜTE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuzda darbecilere nasıl darbe indirdiysek bütün terör örgütlerine aynı darbeyi indireceğiz. Kardeşliğimizi geliştireceğiz, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimizdir."



ULAŞTIRMA BAKANI'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

150 yıllık hayal olan Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Türk insanı olarak bizim memnuniyetimiz ecdadın hayalini gerçekleştirmek için Marmaray yetmez yanına ikinci gerekir dediniz. Bu anlamda talimat verdiniz, yol gösterdiniz, destek verdiniz size müteşekkiriz" dedi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Açılış öncesi törenin yapılacağı alanda emniyet görevlileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Helikopter destekli güvenlik önlemleri kapsamında tören alanına gelen vatandaşlar tek tek arandı. Güvenlik gerekçesiyle bölge trafiğe kapatılırken, deniz polisi de hazır bekletildi. Törenin yapılacağı alanda sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan, ellerinde “Yalnız Değilsin Erdoğan” şeklinde yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar tören alanını doldurdu.



52 MİLYON SAAT TASARRUF

Avrasya Tüneli'nin en büyük özelliklerinden biri de yarattığı zaman tasarrufu. Boğaz geçişlerinde sağlayacağı ek kapasite sayesinde yolculuk sürelerindeki kısalma ile yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu sağlanacak. Proje sayesinde araçların yaydığı emisyon miktarı (karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler, partikül madde vb.) yılda yaklaşık 82 bin ton azaltılarak çevresel katkı sağlanacak. Aynı anda 60 taşeron firmanın çalıştığı projede günde bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor. Proje inşaat çalışmalarında yapılan harcamalar sayesinde Türkiye ekonomisine günde 1.5 milyon liralık bir iş hacmi yaratıyor. Projede yaklaşık 2 milyon metreküp kazı yapıldı, 700 bin metreküp beton, 70 bin ton demir kullanıldı. Başka bir deyişle projede 788 adet olimpik havuzu dolduracak kadar kazı yapıldı, 18 stadyum yapacak kadar beton, 10 adet Eiffel Kulesi yapacak kadar demir kullanıldı.





GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

1 milyar 245 milyon 121 bin 188 ABD dolarlık Avrasya Tüneli'ni tamamlayacak firmalar, tüneli 24 yıl 5 ay boyunca işletecek. Avrasya Tüneli geçiş ücretinde dolar kuru baz alınacak.Tünelden araç geçiş ücretleri açılış yılında tek yönde otomobiller için 4 Dolar artı KDV, minibüsler için ise 6 dolar artı KDV olacak. Araç geçiş ücreti alınacak olan Avrasya Tüneli'nde otomobil içindeki yolcular için her iki yönde de ücret ödenmeyecek. Başlangıçta 120 bin ile 130 bin aracın geçmesi beklenen Avrasya Tüneli'nin, iki gidiş ve iki geliş yolunda hem HGS hem OGS ile geçiş yapılabilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak.



AVRASYA TÜNELİ GÜZERGAHI

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Güzergahta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. Avrasya Tüneli'nde hız sınırı 70 km olacak. Tünelin güzergahını merak eden vatandaşların güzergaha bağlı olarak merak ettiği diğer bir soru da "Avrasya Tünel girişi nereden yapılacak?" oldu. Asya kıtasından giriş Harem Üsküdar tarafından olacak; Avrupa kıtasından giriş ise Çatladıkapı Fatih tarafından.



TÜNEL SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

21 Aralık sabahı saat 07.00'de araç kabulüne başlayacak olan Avrasya Tüneli, aynı gün araç geçişleri saat 21.00'e kadar devam edecek. Tünel 30 Ocak'a kadar 24 saat değil, belli bir süre çalışacak. 14 saatle başlayacak uygulama ile en geç 30 Ocak'ta 24 saat çalışma sistemine geçilecek.



ÖZELLİKLERİ

Boğaziçi, Galata, Unkapanı, Kazlıçeşme ve Göztepe bölgesindeki trafiği rahatlatması beklenen tünel hakkında merak edilenler ve tünelin özellikleri tünelin resmi internet sitesi üzerinden kısaca özetlendi. İşte, Avrasya Tüneli'nin yapısına ilişkin bilgileri de içeren o açıklamalar!

-Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ile bu güzergahta güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sağlıyor. Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime sahip olması gibi özellikler, yolculuk konforunu artırıyor.

-İki katlı olarak inşa edilen Avrasya Tüneli'nin günde 100 binden fazla araç tarafından kullanılması bekleniyor. İki katlı olarak inşa edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkı sayesinde sürüş konforunu da olumlu yönde etkiliyor. Her katta 2 şeritten tek yönlü geçiş sağlanıyor.

-Sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılabiliyor.

-Avrasya Tüneli, İstanbul'daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım olanağı sunuyo

-Trafik yoğunluğunun azalmasıyla egzoz emisyon oranı azalıyor.

-Tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer oranda trafik azalması sağlanıyor.

-Avrasya Tüneli tüm aşamalarında İstanbul'un siluetine zarar verilmeyecek şekilde geliştirildi.. İç mimarisinde uygulanan aydınlatma teknikleri ve tünel girişlerinde geleneksel Türk mimarisinden gelen motiflerle İstanbul'un kimliğini yansıtıyor.





