Tarihi Gazi Paşa Mektebi küle döndü

YANGIN, saat 20.30 sıralarında tadilatta olan Gazi Paşa Mektebi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılırken, alevler büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzüne yükselen ve çevresini gündüz gibi aydınlatan alevler kilometrelerce uzaklıktan göründü. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangını söndürmek için, Denizli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tarihi okul harabeye döndü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadı.