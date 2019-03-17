Tarihi ayıp! İkinci el eşya sitesinde 150 liraya satışa çıkardılar

GENEL'DE ikinci el eşyaların satıldığı bir internet sitesinde tarihi yapıya ait mimari parçanın satılmasına arkeologlar büyük tepki gösterdi. 150 liradan satışa çıkarılan tarihi eserin Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

İkinci el eşyaların satıldığı internet sitesinde 'Beyaz ve siyah ahşap sandık kutusu' başlığıyla tarihi yapıya ait parçanın satılması, arkeologların tepkisini çekti. Üzerinde Latince yazıların bulunduğu ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen mimari parçanın, 150 liradan satışa çıkarıldığı görüldü.

"DEFİNECİLİĞE YÖNELİK YASAL BOŞLUKLAR VAR"

Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, olumsuz bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. "Olacak iş değil" diye tepki gösteren Ateşoğulları, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekeni derhal yapmalı ve satışa engel olmalıdır. Defineciliğe yönelik yasal boşluklar var. İnsanlar bundan yüz buluyor. Defineciliğin önlenmesi lazım. Yasaların düzeltilmesi lazım ve cezaların artırılması gerekiyor. Kaçak kazıları takip eden bir mekanizmadan yanayız. Müzeler bu işi yapıyor ancak araç ve eleman yetersizliği var. Son dönemde bu işin çok arttığını görüyoruz. Dernek olarak çok rahatsızız. Medyanın da defineciliği özendirmemesi lazım" dedi.