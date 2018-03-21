Tarihi Alanya Kale'si için toplandılar

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı toplantıya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Alanya Kalesi'nin mevcut durumu, sorunları, tarihi yapının korunması yönünde atılacak adımlar ve alınacak önlemlerin konuşulduğu toplantı Dim TV’den canlı olarak yayınlanıyor.Toplantının ardından katılımcılar, Alanya Teleferik ile Ehmedek bölgesine çıkacak ve tarihi mekanları inceleyerek sorunları yerinde tespit edecek. Gezinin ardından düzenlenecek kokteyl ile program sona erecek.

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