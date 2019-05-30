Tarih gün yüzüne çıkıyor: ALKÜ'den de görevlendirme yapıldı

GAZİPAŞA Antiocheia antik kentinde Amerika Lincoln Nebraska Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında 17 Haziran-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kazılarda ALKÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nisa Erkovan başkan yardımcısı olarak görev alacak. Yaklaşık 2 ay sürecek ve 53 Türk, 52 yabancı uyruklu katılımcının destek verdiği kazıda birçok arkeolog, mimar, inşaat mühendisi, restoratör, sanat tarihçi, konservatör ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yer alacak ve süreç içerisinde çok disiplinli bir araştırma dönemi yürütülecek. Konuyla ilgili kısa bir bilgi veren Erkovan, “Kazı çalışmaları kapsamında, ilk olarak 2005 yılında tapınakta başlayan kazı ve belgeleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış, 2012 yılında ise Prof. Dr. Birol Can tarafından sütunlu caddede çalışmalar başlatılmıştır. Devam eden yıllardan günümüze kadar hamam, akropolis, bouleuterion ve hamam kompleksinin yanında latrina açığa çıkarılmıştır. Küçük Hamam’ın bir odası tamamen temizlenmiş ve zeminini kaplayan geometrik düzenlemeli mozaik döşeme açığa çıkarılmıştır. Geç dönem endüstriyel üretim merkezi olan kentte su altı araştırmaları, antropolojik araştırmalar, su kaynaklarının tespit edilmesi gibi çalışmalar ile kazı evi, karşılama merkezi ve mozaikli alanların sergilenmesi için bir gezi güzergahı çalışması yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 21:16