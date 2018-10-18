Taraftarlardan dostluk mesajı

Aytemiz Alanyaspor'un taraftar grubu liderleri ve yardımcıları, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek Antalyaspor maçı öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi

Taraftarlardan dostluk mesajı
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GRUP temsilcileri, aynı şehrin iki kardeş takımının mücadelesinin saha içinde olduğu gibi tribünlerde de tam anlamıyla centilmenlik örneği sergileyeceğini ifade etti. 

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise iki takımın taraftarlarının da dostluk mesajları vererek örnek bir tavır sergilediklerini kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, "Taraftarlarımızla biraraya gelerek fikir alış verişinde bulunduk. Taraftar temsilcilerimizin bu maç öncesi centilmenliği ön plana çıkarmak için yaptıkları hazırlıklar bizi memnun etti. Haftasonu Türkiye'ye centilmence ve iyi bir mücadele izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 20:10
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