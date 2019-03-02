Tapuda yeni dönem! Bakan Kurum tanıttı

MİLYONLARCA kişiyi ilgilendiriyor. Tapuda yeni dönem. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Dağıtım Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, ciklet tapu işine son verilmesini gerektiğini belirterek, verdikleri tapunun gerçek ve ay yıldızlı QR kodlu olduğunu söyledi. QR kodlu tapularla akıllı telefonlar üzerinden taşınmazın ada parsel sorgulamasının direkt yapılabildiğini dile getiren Bakan Kurum,"Bu tapularınız sizin ananızın ak sütü gibi devletin resmi tapusudur" dedi.

Bakan Kurum, Antalya’da sel ve hortum felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek, "Afetle birlikte bakanlık olarak vazifelerimizi tamamladık. Hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde tamamladık. Tüm olaylara bakanlık olarak anında yerinde müdahale ettik" diye konuştu.



"4 BİN 874 HAK SAHİBİ"

133 hektarlık Kepez Santral bölgesinin 2014 yılında riskli alan ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Yüzde 99.5 bir oranla halkın tamamının tüm hak sahiplerinin rızasını almak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 6 bin 500 konut, bin 300 hak sahibinin tapuları Tapu Kadastro Müdürlüğüne işlendi. 4 bin 874 konutun hak sahiplerine tahsisi yapıldı. 4 bin 874 tapu senedini vereceğiz. Bu QR kodlu tapu senedini telefonunuza okuttuğunuzda taşınmazın ada, parsel bilgilerine ulaşabileceksiniz" diye konuştu.



YATAY MİMARİ

Hükümet olarak yatay mimariye önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Yatay mimari anlayışıyla az katlı, her şekilde sosyal donatıyı içinde barındıran örnek bir projedir Antalya’daki. Antalya’daki bu proje bizim en önemli örnek göstereceğimiz projelerdir. Deprem riski gözetilerek sağlam yapılarıyla, geniş yolları, otopark, okul ve sosyal tesisleriyle daha sağlıklı güvenli ve yeşil bir mahalle olacak. Kentsel dönüşüm tamamlandığında mahallemiz yeni yüzü ve kimliğiyle tüm dünyaya örnek olacak" ifadelerine yer verdi.



"6,7 MİLYON KONUT DÖNÜŞMELİ"

Bu haftanın Deprem Haftası olduğunu anımsatan Bakan Kurum, "Türkiye’nin yüzde 66’sı deprem bölgesinde yer alıyor. Bir asırda 6 ve üzerinde büyüklükte 56 deprem meydana geldi. 56 depremde, 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos’ta 7.4 şiddetindeki depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 285 bin konut, 43 bin iş yeri zarara gördü. 16 milyon insan bu depremden etkilendi. Tespitlerimize göre Türkiye’de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekir. Yılda 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon yapıyı dönüştürme hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KARARLIYIZ"

İstanbul Kartal’da çöken bina ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Kartal’da 21 canımızı kaybettik. 16 vatandaşımız yaralandı. Göçüğün altında 72 saat sonra bir anne kucağında yavrusuyla çıkarıldı, ikisi de hayatını kaybetmişti. Biz istiyoruz ki ülkemizin hiçbir yerinde anneler ağlamasın, hiçbir ocağa ateş düşmesin. O nedenle kentsel dönüşüm gerçekten çok önemli. Yapacaklarımız, yapmak istediklerimiz hepimiz için çok önemli. Bu konudan biz kararlıyız, riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. 3 ay içinde şehirde ne kadar riskli alan, riskli bina var ise bu riskli alanları, binaları tespit ederek, bize bildirip en acil şekilde, en öncelikli yerden başlamak suretiyle bu dönüşümleri yapacağız. Vatandaşımızın istemediği, rızası olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız" dedi.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GÜVEN ÖNEMLİ"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de devam eden en büyük ve en sorunsuz kentsel dönüşümden önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını kaydetti. Kentsel dönüşümü yakından bilen bir yönetici olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Vatandaş size güvenmiyorsa, sizin hayalinize de güvenmez. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel size verdiği sözlerine yerine getirdi. Tapularınız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



"30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçildikleri takdirde Kepezaltı Santral sakinlerine tapu sözü verdiklerini ve 30 yıllık bir sorunu bugün çözdüklerini kaydetti.

3 bin 365 hak sahibine 5 bine yakın tapu dağıtacaklarını kaydeden Türel, "Birileri bundan dolayı çatlıyor. Ajan provokatörler vatandaş arasında dolaşıp,'Sakın ha tapuları almayın yoksa kira yardımları kesilir’ diyor. Hepsi yalan kira yardımlarını evlerine taşınıncaya kadar vereceğiz" dedi.



"EYLÜL, EKİMDE TESLİM EDECEĞİZ"

Geçmişte muhalefet tarafından dağıtılan çiklet tapusunu eleştiren Türel, "Biz yine tapu dağıtıyoruz. Kendileri gibi bizim de çiklet tapusu dağıtacağımızı söylüyorlarmış. Bizim tapumuz Türkiye Cumhuriyeti tapusudur. İnşaatlar hızla devam ediyor. Türkiye’nin en sorunsuz kentsel dönüşüm projesinde tapuları dağıtıyoruz. Kaba inşaatın yüzde 90’ını bitirdik. Eylül, ekim ayından sonra sıcak yuvalarınıza başınızı sokacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hak sahiplerine tapularını dağıttı.Bakan Kurum’a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.