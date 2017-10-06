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Tapuda web emlakçı dönemi başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, web-tapu sistemine emlakçıları da ekledi. İlk olarak 800 emlakçı sisteme dahil edildi. Pilot uygulama Kocaeli'nde başlatıldı

Tapuda web emlakçı dönemi başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, web-tapu sistemine emlakçıları da ekledi. İlk olarak 800 emlakçı sisteme dahil edildi. Pilot uygulama Kocaeli'nde başlatıldı

06 Ekim 2017 Cuma 17:36
Tapuda web emlakçı dönemi başlıyor
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TAPU Kadastro Genel Müdürlüğü, emlakçılara yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. İlk olarak 800 emlakçı sisteme dahil edildi.  Pilot bölge olarak  Kocaeli'de sistem uygulanmaya alındı. Yürülüğe sokulan çalışma ile aracılık faaliyetleri lisans almış kişiler eliyle yürütülecek. Sektörün önemli bir parçası olan emlakçılar da sistem ile yasal bir zemine kavuşmuş oldu.

WEB-TAPUYA EMLAKÇILAR DAHİL EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını, müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemine emlakçıları da ekledi. Vatandaşın işini kolaylaştırmak için emlakçılara sorumluluk vererek sisteme dahil edildi. Getirilen sistemle emlakçıya ve taşınmaza yönelik aracılık mesleğini disiplin altına alacak, bu faaliyetlerin lisans almış kişiler eliyle yürütülmesi sağlanacak. Emlakçılar, artık tapu müdürlüklerine kaçak vekalet ile değil de yetkili bir şekilde gidecek. İlk pilot il olarak seçilen  Kocaeli'nde uygulanmaya koyuldu.  Kocaeli emlakçılar odasında kaydı bulunan 800 emlakçı sisteme dahil edildi. İkinci pilot şehir  Sivas olacak. Uygulama oturdukça da tüm  Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

GAYRİMENKUL DEĞER BİLGİ BANKASI KURULACAK

Kurum, gayrimenkul değerlendirme sistemi oluşturulmasına yönelikte bir çalışma da yürütüyor. İmar ve kentsel dönüşüm uygulamaları ile gayrimenkul sahipliği ve işlemlerinden alınan vergi, harçlar için temel teşkil edecek toplu bir gayrimenkul değerlendirme sistemi oluşturulmasına yönelik alt yapı çalışması yapılacak.

Çalışma ile gerekli yasal, kurumsal ve teknik alt yapının geliştirilmesine yönelik analiz çalışması yapılacak. Toplu değerleme usulüne geçişi öngören gayrimenkul değerleme strajesi vesikası hazırlanacak. Gayrimenkul değerlemeye ilişkin veri ve değerleme kıstasları belirlenecek. Gayrimenkul yönetim bilgi nizamnamesi oluşturulacak, saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Değer/fiyat bilgi kaynakları taranacak, gayrimenkul değer bilgi bankası kurulması ve ilgili kuruluşlarca veri akışı sağlanacak.

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Tapu Kadastro Genel MüdürlüğüTürkiye CumhuriyetiYeni ŞafakTürkiyeDönüşüm
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