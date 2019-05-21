Tapu ve Kadastro 172 yaşında: ‘Alanya açık ara birinci'

ÇELENK sunumunun ardından Tapu ve Kadastro Alanya Müdürü Murat Yiğit ve beraberindeki heyet, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamlarında ziyaret ederek yıl dönümü kutlamalarına devam ettiler. Yıl dönümü vesilesiyle Alanya Tapu Müdürlüğü’nden yapılan basın açıklamasında, Tapu Müdürlükleri’nin önemine ve yurt genelinde verdikleri hizmetlere değinilerek, “İki asra yakın bir zamandan bu yana, vatandaşlarımızın güveninin ve mülkiyetinin teminatı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 20 bine yakın personelimiz, 24 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüz, 973 Tapu Müdürlüğümüz, 81 Kadastro Müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmi ile yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet sunan ve bugün 172. kuruluş yıldönümünü kutlayan köklü bir kurumdur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, özellikle internet üzerinden gerçekleştirilebilen tapu ve kadastro işlemlerinin altı çizilerek, internet altyapılı hizmetlere her geçen gün bir yenisinin eklendiği vurgulandı. İşte Alanya Tapu Müdürlüğü’nün 172’inci Kuruluş Yıl Dönümü açıklamasından satırbaşları: “Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 172. yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip genel müdürlüğümüz, teb Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımız e-devlet portalı üzerinden ulaşabildikleri Web-Tapu sistemi sayesinde, artık tapu dairesine gitmeden, hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde işlemlerini yapabilmektedir. Alanya Tapu Müdürlüğü işlem hacmi olarak Türkiye geneli 16. sırada, yabancı uyruklu kişilerin alım satım işlemlerinde açık ara 1. sıradadır."