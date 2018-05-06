Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK hizmete giriyor
Yerli ve milli baz istasyonu...
Çalışan anneye büyük destek
Çalışan anneye büyük destek
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin liralık evde 50 bin lira kazanç...
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin...

Tapu Müdürlüğü'nden ilginç harita

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ünün erkeklerin, yüzde 37'sinin tapusunun ise kadınların üzerinde olduğu bildirildi. Birinci sıradaki iller ise Bayburt, Burdur ve Çankırı oldu..

Tapu Müdürlüğü'nden ilginç harita

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Türkiye'deki 57 milyon 148 bin 995 bin parselden yüzde 63'ünün erkeklerin, yüzde 37'sinin tapusunun ise kadınların üzerinde olduğu bildirildi. Birinci sıradaki iller ise Bayburt, Burdur ve Çankırı oldu..

06 Mayıs 2018 Pazar 17:46
Tapu Müdürlüğü'nden ilginç harita
banner404

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel (bağımsız birim, iş yeri, arsa, tarla) bulunuyor.

Bu parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151 milyon 468 bin 721. Bu parseller üzerinde 95 milyon 860 bin 639 erkeğin ismi, 55 milyon 608 bin 82 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun yüzde 63'ü erkeklerde, yüzde 37'si ise kadınlarda bulunuyor.

BAYBURT, BURDUR VE ÇANKIRI BİRİNCİ SIRADA

Bayburt, Burdur ve Çankırı'da parsellerin yaklaşık yarısı kadınların İl bazında bakıldığında ise kadınlar, parsel sahipliğinde yüzde 43 oran ile erkeklere en çok Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi.

Bayburt'taki 163 bin 677, Burdur'daki 653 bin 509, Çankırı'daki 619 bin 646 gayrimenkulün yüzde 57'sinin erkekler üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

Erkeklerin parsel sahipliğinde en fazla söz sahibi olduğu il ise 132 bin 737 toplam parsele sahip Hakkari. Bu ilde, parsellerin yüzde 86'sının erkeklere ait olduğu belirlendi.

Büyükşehirlerde ise toplam 1 milyon 678 bin 367 parsele sahip Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 oldu. Bu oran, 1 milyon 428 bin 369 parsele sahip İzmir'de yüzde 36, 1 milyon 269 bin 114 parsele sahip İstanbul'da yüzde 31'de kaldı.

Diğer illere bakıldığında ise Isparta'da kadınların gayrimenkul edinim oranının yüzde 42, Edirne, Zonguldak, Trabzon ve Antalya'da ise yüzde 41 olduğu görüldü.

DOĞU'NUN PARSELİ ERKEKLERİN ELİNDE

Kadınlar, bölge bazında bakıldığında ise doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı.

Buna göre, Mersin, Kilis, Bolu, Giresun'da parsellerdeki kadın sahipliği oranı yüzde 40, Adana, Ordu, Yalova, Erzincan, Denizli, Kocaeli, Karaman, Karabük, Uşak, Kırklareli, Çorum, Yozgat, Bartın'da yüzde 39, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Muğla, Kütahya, Hatay, Aydın, Çanakkale ve Amasya'da yüzde 38, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Samsun, Osmaniye, Nevşehir, Tokat, Rize, Aksaray, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Elazığ'da yüzde 37, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, Eskişehir, Düzce'de yüzde 36, Iğdır ve Erzurum'da yüzde 35, Sinop, Malatya ve Tunceli'de yüzde 34, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep'te yüzde 33, Artvin ve Kars'ta yüzde 31, Adıyaman ve Muş'ta yüzde 29, Bingöl ve Şırnak'ta yüzde 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yüzde 27, Batman ve Ardahan'da yüzde 26, Van'da yüzde 25, Bitlis ve Ağrı'da yüzde 24, Siirt'te yüzde 20, Mardin'de yüzde 19 ve Hakkari'de yüzde 14 oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.05.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
TapuIlginç HaritaBayburtBurdurÇankırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte İmar Barışı'na ilişkin merak edilen herşey
İşte İmar Barışı'na ilişkin merak edilen herşey
Puantiyeler geri dönüyor; Moda rüzgârları 70’lerden esiyor
Puantiyeler geri dönüyor; Moda rüzgârları 70’lerden esiyor
Selda Bağcan, 24 Haziran Seçimlerinde Oyunu Muharrem İnce'ye Verecek
Selda Bağcan, 24 Haziran Seçimlerinde Oyunu Muharrem İnce'ye Verecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim