Tapu'da bir tabuyu yıkan kadın Alanya'daydı

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş, Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürü Harita Mühendisi Funda Aydın Seymen ile kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarını Bektaş Mahallesi'ne bulunan The Rabbit Cafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya getirdi. Toplantıya ayrıca Alanya Belediyesi Plan Proje Müdürü İlker Şenkal, Alanya Kadastro Birimi Mühendisleri, HKMO Antalya Şubesi yönetimi ile Alanya Tapu Müdürü Murat Yiğit ve yardımcıları da toplantıya katıldılar. Toplantıda HKMO Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş, HKMO Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın ve Funda Aydın Seymen de birer konuşma yaptılar. Mülkiyetle ilgili temel mühendislik disiplini olan Harita ve Kadastro Mühendisleri, Alanya özelinde belediye, kadastro, tapu, tarım, orman ve benzeri gibi ilgili kurum mevzuatı ile uygulamada ve vatandaşa hizmet sunumunda karşılaşılan problemler konusunda, özel sektörle birlikte işlem ve uygulama birliğine ilişkin istişarede buldular. Seymen, vatandaşın taşınmazları ile ilgili tasarrufları ve tescil konularında, planlı ve plansız alanlar gibi özel konumlarıyla Alanya'da uygulamada karşılaşılan problemlerin, HKMO Alanya Temsilciliği'nin organize edeceği kurumsal iletişim ve işlem birliğine yönelik çalışmalarla çözümlenmesini istedi. Seymen, uygulama mevzuatlarında, vatandaşa kolaylık sağlanmasına yönelik yol alınması konusunda mutabık olduklarını belirtti. Seymen ayrıca meslekte 30. yılını dolduran Harita ve Kadastro Mühendisi Mustafa Başak'a 30. yıl hatıra plaketi verdi.

AYDIN: KİŞİSEL GELİŞİMİ ÖNEMSİYORUZ

HKMO Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın konuşmasında "Meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında kamu ve özel sektörde bulunan tüm paydaşlarının bir araya gelmesi, mesleğimizin geleceği açısından umut vericidir" diyerek meslekte etik değerlerin önemini vurguladı. Aydın, âhilik geleneğine atıfta bulunarak "Meslektaşlarımızın her yönden teknik, hukukive kişisel gelişimlerini önemsiyoruz. Toplantımıza zaman ayırıp katılan Funda Hanım'a tüm meslektaşlarımız adına çok teşekkür ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.

HKMO Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada " Bu tarz toplantılarla, tüm yurda örnek teşkil edecek şekilde, kamu kurumları arası iletişimin artırılması ve bu sayede yasa, yönetmelik gibi mevzuatta karşılaşılan farklılıkların giderilmesi konusunda çalışmalarımız sürecek. Resmi kurumlarda ve özel sektörde görev alan Harita Mühendislerinin bir arada güçlü ve tek ses olarak kamu yararına iş üretebilmesi, işlerin yürütülebilmesi anlamında ufuk açıcı toplantılara devam edeceğiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 17:52