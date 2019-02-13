‘Tanzim bir seçim yatırımı’

EKONOMİK sürecin bir yansıması olarak tüketim maddelerine gelen zamlar vatandaşı olduğu kadar tarım emekçilerini de etkiledi. Tarım emekçileri üretim maliyetlerinin artmasından yana dert yanarken, iklimsel koşulların da etkisiyle fiyatların fahiş boyutlara ulaşması vatandaşa pes dedirtti. Üretim maliyetlerinin giderek yükselmesi üretimin azalmasına neden olurken, üretici malını değerinde satamamaktan vatandaş ise üreticiden kendisine gelene dek üzerine eklenen farklarla birlikte tezgahlardaki son fiyatlardan şikayetçi. Son olarak artan gıda fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas’ta yaptığı açıklamada, “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız” demiş ve bunun üzerine hazırlanan projeyle birlikte mobil olarak hizmet veren Tanzim Satış Araçları’nda meyve ve sebze satışlarına başlanmıştı.

‘TANZİM SATIŞ ARACI’NDAKİ FİYATLAR YANILTICI’

İstanbul ve Ankara’da başlayan Tanzim Satış Araçları’na ilişkin bir değerlendirme de Alanya’dan geldi. Tanzim Satış Araçları’ndaki mevcut fiyatların yanıltıcı olduğunu ifade eden Toplumsal Kalkınma Derneği Başkanı Mustafa Özen “Fiyatlar yanıltıcı. Zira üretim bölgelerinden İstanbul’a taşınan ve fiyatı belli olan bir ürünün daha aşağı bir fiyata satılması mümkün değil. Örneğin salatalığın bugün fiyatı 4 liraydı. Alanya Toptancı Hali’nde 4,00 lira üzerinden satılan salatalığın İstanbul’a giderken üzerine eklenecek maliyet bellidir. Nedir bu maliyet? Ulaşım, işçilik ve kasa olmak üzere salatalığın İstanbul’a götürülürken ortalama maliyeti 60 kuruştur. Yani ürün Alanya’dan çıkıp İstanbul’a gittiğinde toplam fiyatı 4 lira 60 kuruş olur. Tanzim Satış Aracı’nda ise 3,50 lira üzerinden satıldığını gördüm. Patlıcanın Hal’den çıkış fiyatı 6,00 lira, Tanzim Satış Aracı’nda ise 4,50 lira. Bence bu bir seçim yatırımı. Fon dahilinde bir bütçe oluşturmuş olabilirler. Dolayısıyla fiyatları düşük gösteriyorlar. Aksi halde bu mümkün değil” şeklinde konuştu.