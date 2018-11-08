Tansu Gencer ‘Günaydın Alanya’da

Avrupa’da konser ve organizasyonların aranan ismi Tansu Gencer bugün saat 09:50 'de Gökhan Koca ile ' Günaydın Alanya ' programının canlı telefon bağlantı konuğu oluyor

Tansu Gencer ‘Günaydın Alanya’da
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AVRUPA'DA konser ve organizasyonların aranan ismi Tansu Gencer ; Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı ‘’Atla gel Şaban’’ isimli filmden tanıdığımız ‘Şiki şiki baba’’ isimli Hint şarkısını yeniden seslendirdi. Seyhan Müzik etiketi ile piyasaya sürülen ve dijital platformlarda yayınlanan video klibin çekimleri Belçika da Yönetmen İrsel Çivit tarafından gerçekleştirildi.Tansu Gencer 8 Kasım Perşembe günü saat 09:50 'de Gökhan Koca ile ' Günaydın Alanya ' programının canlı telefon bağlantı konuğu oluyor.

2018 yılında 70’li yılların popüler şarkılarından ‘Şiki Baba’ yı çok daha farklı bir proje çalışması ve düzenleme ile yeniden sevdiren Tansu Gencer, hazırda yeni albüm ve klipleri ile müzik piyasasına renk katmaya devam ediyor.

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