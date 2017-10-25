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Tansu Çiller'in kabinesinden parti liderliğine Meral Akşener

Meral Akşener, DYP ile başlayan siyasi hayatında, Çiller kabinesindeki İçişleri Bakanlığı görevinden, İyi Parti Genel Başkanlığı ile parti liderliğine gelerek Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı

Tansu Çiller'in kabinesinden parti liderliğine Meral Akşener

Meral Akşener, DYP ile başlayan siyasi hayatında, Çiller kabinesindeki İçişleri Bakanlığı görevinden, İyi Parti Genel Başkanlığı ile parti liderliğine gelerek Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:33
Tansu Çiller'in kabinesinden parti liderliğine Meral Akşener
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TÜRKİYE'NİN  87. partisi olan İyi Parti, Meral Akşener öncülüğünde bugün resmen kuruldu. Akşener ilk olarak sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin kuruluş dilekçesini ilgili birime sundu. Buradan ayrılan Akşener, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konuşmasını yaptı.
İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte Meral Akşener Türkiye'nin kadın liderleri arasındaki yerini aldı.
TANSU ÇİLLER LİDERLİĞİNDEKİ DYP İLE VEKİL SEÇİLDİ
Akşener, ilk olarak 1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi'nde milletvekili olarak meclise girdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİ
Meral Akşener, Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu 54. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev almıştı.
TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİ
Akşener, MHP'den milletvekili olduğu 23 ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.
MERAL AKŞENER KİMDİR?
18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır. Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.
Öğretim Üyesi Dr.; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
Yıldız, Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.
20. Dönemde İstanbul, 21. Dönemde Kocaeli, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 54. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23 ve 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener
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