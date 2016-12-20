Tanrıseven Tire’de mesaiye başladı

TİRE Kaymakamlığı'nda törenle ve çiçeklerle karşılanan Tanrıseven "Tire Kaymakamlığı görevine başladım. Allah yardımcımız olsun. Türkiye'de tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayinin merkezi Tire'de kamu, sivil toplum ve girişimcilerle en iyi hizmeti vereceğiz" dedi.

İzmir Vali Yardımcılığı görevinden Alanya Kaymakamlığı'na atanan Mustafa Harputlu'dan ise henüz bir haber yok. Cep telefonu uzun süredir kapalı olan Harputlu'nun ne zaman Alanya'da göreve başlayacağı bilinmiyor.

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