Tanrıseven Aydın’ı ağırladı
Alanya'nın eski kaymakamlarından olan Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ı ağırladı
GÜNCEL 14.10.2019, 21:50
İBRAHİM Aydın başkanlığındaki milletvekillerinden oluşan komisyon, Karadeniz bölgesinde incelemelerde bulundu. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda incelemelerde bulunan milletvekillerine Giresun’da Tanrıseven eşlik etti. Milletvekili Aydın, “Hasan Tanrıseven ile Alanya’da yakın çalışma ilişkisi içinde olduk. Kendilerinin güzel hizmetleri oldu. Şimdi de inceleme için geldiğimiz Giresun’da kendisini görmekten mutlu olduk” dedi. Tanrıseven de Milletvekili İbrahim Aydın’a destekleri için teşekkür etti.
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