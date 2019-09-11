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Tanrıseven, Alanya'yı unutamıyor
Alanya'nın eski Kaymakamı ve yeni Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven'i yeni görev yerinde Alanyalılar yalnız bırakmadı
GÜNCEL 11.09.2019, 22:25
ALANYA'DAKİ başarılı görevinin ardından İzmir’e Tire Kaymakamı olarak atanan ve geçtiğimiz günlerde yeni görevi olan Giresun Vali Yardımcılığı görevine başlayan Hasan Tanrıseven'i Alanyalılar unutamıyor. Giresun'da Alptekin Ergül isimli bir gençle tanışan Tanrıseven, Alanya'yla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tanrıseven, "Ben ‘Türkiye’de Alanyalıların olmadığı bir yer var mıdır?’ diye düşünürken bir gencin ‘Kaymakamım’ diye koşarak yanıma geldiğini gördüm. Tanıştık, sohbet ettik. Alptekin Ergül, Alanyalı ve Giresun’da görev yapıyor. Buraya atanmama çok sevindiğini söyledi. Anlaşılan o kadar güçlü bağlar kurmuşuz ki nereye gitsek Alanyalılarla bağlantımız devam edecek" dedi.
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