Tanıştıkları gün ve saatte evlendiler

ANTALYA'DA oturan mimar Durmuş Ali Öter (29) ve avukat İrfan Erdenay Erdem (27), Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda arkadaşlarının nikah şahitliğini yaparken tanıştı. İlk kez o gün karşılaşan ve tanışan çiftin arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönüştü ve yine bir 29 Eylül günü aynı yerde, Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda, aynı saatte, 16.00'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Uysal, “Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek, kahve fincanı takımıyla birlikte Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti.